Alija Hrustić (48) iz Kamičana ubio je sekirom suprugu Azru Hrustić (35) i Envera Halilagića (41) iz Bihaća u mestu Srednji Jakupovići kod Prijedora.
Alija se oko 8 sati predao u policiji u Kozarcu nedugo nakon što je, ubio svoju suprugu i nepoznatog muškarca kojeg je zatekao sa njom.
Prema rečima meštana, Azra je pre dva meseca napustila supruga Aliju i iz porodične kuće u Kamičanima otišla u Srednje Jakupoviće da čuva stariju ženu.
Azra sa Alijom ima dvoje dece. Meštani navode da je Alija došao po jedno dete koje je bilo sa Azrom u trenutku tragedije.
Majstori koji su radili na obližnjoj kući kažu da su prošli pored mesta ubistva oko pola osam i da im ništa nije bilo sumnjivo.
„Tek posle pola sata naišla je policija autom i pitala gde je ta kuća“, ispričao je jedan od radnika.
Komšinica iz Kamičana kaže da se ništa nije moglo naslutiti:
- Alija je bio dobar komšija, nikada nije bilo problema sa njim i uvek je bio spreman pomoći. Čuli smo da je Azra otišla od njega pre dva meseca u Jakupoviće da čuva stariju ženu, ali nismo nikada čuli da imaju problema u braku. Ova tragedija nas je sve zatekla.“
Policijskoj upravi Prijedor prijavljeno je ubistvo dve osobe. Na terenu su uz policiju i lekara mrtvozornika bili i dežurni tužilac Okružnog Tužilaštva iz Banjaluke.
Ova tragedija dogodila se pre 9 godina.
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