Alija Hrustić (48) iz Kamičana ubio je sekirom suprugu Azru Hrustić (35) i Envera Halilagića (41) iz Bihaća u mestu Srednji Jakupovići kod Prijedora.

Alija se oko 8 sati predao u policiji u Kozarcu nedugo nakon što je, ubio svoju suprugu i nepoznatog muškarca kojeg je zatekao sa njom.

Prema rečima meštana, Azra je pre dva meseca napustila supruga Aliju i iz porodične kuće u Kamičanima otišla u Srednje Jakupoviće da čuva stariju ženu.

Azra sa Alijom ima dvoje dece. Meštani navode da je Alija došao po jedno dete koje je bilo sa Azrom u trenutku tragedije.

Majstori koji su radili na obližnjoj kući kažu da su prošli pored mesta ubistva oko pola osam i da im ništa nije bilo sumnjivo.

„Tek posle pola sata naišla je policija autom i pitala gde je ta kuća“, ispričao je jedan od radnika.

Komšinica iz Kamičana kaže da se ništa nije moglo naslutiti:

- Alija je bio dobar komšija, nikada nije bilo problema sa njim i uvek je bio spreman pomoći. Čuli smo da je Azra otišla od njega pre dva meseca u Jakupoviće da čuva stariju ženu, ali nismo nikada čuli da imaju problema u braku. Ova tragedija nas je sve zatekla.“

Policijskoj upravi Prijedor prijavljeno je ubistvo dve osobe. Na terenu su uz policiju i lekara mrtvozornika bili i dežurni tužilac Okružnog Tužilaštva iz Banjaluke.

Ova tragedija dogodila se pre 9 godina.

BONUS VIDEO: