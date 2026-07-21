Predsednik Vučić se potom oglasio na Instagramu i izrazio zahvalnost na partnerstvu:

"Ova oproštajna poseta bila je savršena prilika da sa ambasadorkom Anke Konrad potvrdim snažnu posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje između naše dve zemlje.

Istakao sam da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u našim bilateralnim odnosima tokom njenog diplomatskog mandata u Srbiji.

Osvrnuli smo se na brojne kapitalne projekte, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, što je dalo snažan zamajac našoj privredi.

Izrazio sam zahvalnost ambasadorki Konrad na partnerstvu i poželeo joj uspeh u nastavku diplomatske karijere", napisao je predsednik.