Predsednik Vučić se potom oglasio na Instagramu i izrazio zahvalnost na partnerstvu:
"Ova oproštajna poseta bila je savršena prilika da sa ambasadorkom Anke Konrad potvrdim snažnu posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje između naše dve zemlje.
Istakao sam da su rezultati njenog zalaganja ostavili trag u našim bilateralnim odnosima tokom njenog diplomatskog mandata u Srbiji.
Osvrnuli smo se na brojne kapitalne projekte, pre svega u oblasti zelene tranzicije i održivog razvoja, što je dalo snažan zamajac našoj privredi.
Izrazio sam zahvalnost ambasadorki Konrad na partnerstvu i poželeo joj uspeh u nastavku diplomatske karijere", napisao je predsednik.
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