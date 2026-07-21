Rat među blokaderima se nastavlja.

Danas su na nišanu ponovo članovi Saveta REM-a. Oni kojima su do juče pružali bezrezervnu podršku sada su proglašeni izdajnicima koji su, kako tvrde, „legli na rudu“, poigravaju se zdravim razumom građana i pokazuju da im je, izgleda, sa većim platama porastao i optimizam.



"Slušam gospođu Valić-Nedeljković i mogu samo da zaključim da je ovaj novi REM teška sprdačina sa zdravim razumom...", piše Igor Brakus na Iksu

"Nisam sigurna da li je nova članica REM Dubravka Valić Nedeljković dečje naivna, pa pošto danas Vučićevi kerberi u REM-u nisu nezavisne tukli, ujedali, psovali... je poverovala da u svetu postoji jedno carstvo, ili je potpuno legla na rudu", pridružila se Biljana Lukić uvredama.

"Što je veća plata iz budžeta, to je veći optimizam. Zato svi članovi REM-a deluju ushićeno, naivno i radosno.", stoji u objavi srbin.info: