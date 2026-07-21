Rat među blokaderima se nastavlja.

Danas su na nišanu ponovo članovi Saveta REM-a. Oni kojima su do juče pružali bezrezervnu podršku sada su proglašeni izdajnicima koji su, kako tvrde, „legli na rudu“, poigravaju se zdravim razumom građana i pokazuju da im je, izgleda, sa većim platama porastao i optimizam.
 
"Slušam gospođu Valić-Nedeljković i mogu samo da zaključim da je ovaj novi REM teška sprdačina sa zdravim razumom...", piše Igor Brakus na Iksu

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"Nisam sigurna da li je nova članica REM Dubravka Valić Nedeljković dečje naivna, pa pošto danas Vučićevi kerberi u REM-u nisu nezavisne tukli, ujedali, psovali... je poverovala da u svetu postoji jedno carstvo, ili je potpuno legla na rudu", pridružila se Biljana Lukić uvredama.

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"Što je veća plata iz budžeta, to je veći optimizam. Zato svi članovi REM-a deluju ushićeno, naivno i radosno.", stoji u objavi srbin.info:

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