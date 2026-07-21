Za N1 "Kosovo" je legitimna, priznata država. Sramota. Zato i podržavaju blokadere, dele iste vrednosti.

Tako je na N1 preneta vest pod naslovom "Predsednica Kosova potpisala ukaz o razrešenju sedmoro srpskih tužilaca u Mitrovici."

Niti je za njih zabrinjavajuće što se sva prava Srba gaze, a ponajmanje ih zanima šta kažu srpski zakoni - po kojima se lažna država "Kosovo" ne sme opisivati kao nekakva država.

Briga to N1 jer "nisu odavde" pa im se "može."

Zato i podržavaju blokadere, jer je potpuno jasno da dele iste vrednosti - sve što je protiv Srba i Srbije za njih je dobro.

Njihova sramota ostaće ispisana crnim slovima u istoriji Srbije.