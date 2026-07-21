Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je primljeno više od 7.200 prijava na platformi "Ko si bre ti" i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane.

"Čuti ljude, slušati građane, naš je imperativ! Pomažemo koliko možemo. Hvala svima na poverenju, do sada smo primili više od 7.200 prijava na platformi www.kosibreti.rs", rekao je Vučić u video snimku objavljenom na Instagramu.

Na video snimku koji je objavio Vučić, prikazana je sala u kojoj se sortira materijal po prijavama na platformi "Ko si bre ti".

"Sve što vidite u ovoj sali, koja nam služi za održavanje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, do drugih važnih sastanaka i konferencija, danas je zauzeto i ovih dana služi za prijem materijala, sortiranje materijala po prijavama na platformi 'Ko si bre ti'. I hoću da vidite, samo sa koliko pažnje, koliko discipline i koliko odgovornosti ovi mladi ljudi rade na tom sortiranju. Ja nisam od ovih modernih tipova, tako da volim da čitam sa papira, a ne sa računara, i hoću da imam to složeno po okruzima", rekao je Vučić.

Naveo je da prijava ima iz svih delova zemlje, od Crne Trave do Sombora, od Sjenice, Priboja i Prijepolja do Kikinde i Subotice.

"Bukvalno svuda i na svakom mestu, to možete da vidite. I mnogo sam srećan što smo uspeli Zoranu P. iz Borče da rešimo problem, jer se žalio na uzgoj svinja u stambenoj zgradi - rešili smo problem. Rešili smo probleme i krenulo je Javno komunalno preduzeće Šumadija da asfaltira puteve u okolini Kragujevca", rekao je Vučić.

Naveo je da će veća pažnja morati da se posveti putevima i u samom centru Kragujevca, u samom gradu, od Šumarica do Korićana, navodeći da će država imati strog nadzor nad tim.

"Ono na šta sam posebno ponosan: rešili smo, i za naše sugrađanke Gordanu, Zoricu i Jelenu, da mogu da dobiju onakav zdravstveni pregled kakav zaslužuju, intervenisali, zamolili, tražili, i ako ništa, pokazali bar da umemo da čujemo i da umemo da slušamo naše sugrađane. I ako smo im i malo pomogli, ako smo bilo šta učinili, ja sam veoma srećan", rekao je Vučić.

Dodao je da je do sada stiglo više od 7.200 prijava.

"Mnogo sam srećan što ljudi pokazuju da im je stalo da budu saslušani, da žele da se bore i za sebe i za svoje stavove, i mnogo sam srećan, što mi se čini da makar neku stvar ispravimo i da nešto uradimo. Hvala vam na podršci, idemo zajedno napred. Ponavljam: hoćemo da vas čujemo i slušamo vas", zaključio je Vučić.

Portal "Ko si bre ti" počeo je da radi 10. jula i služi za anonimnu prijavu korupcije, zloupotreba i nepravilnosti u radu funkcionera.









