Vladika Irinej je ogolio sav jad, bedu i neznanje ove blokaderke, poručivši da njene reči predstavljaju "običnu, primitivnu i površnu kvalifikaciju".

- Jer zaista, pojas presvete Bogorodice nije stvar kao što je jedna osoba, čije ime ne bih da pominjem, dozvolila sebi da kaže, oblik fetišizma - započeo je episkop Irinej, na šta se profesor Čedomir Antić nadovezao jasnom dijagnozom: "To je potpuno nepoznavanje teološke istorije..."

Vladika bački je potom ukazao na neznanje blokaderke:

- To je potpuno nepoznavanje ne samo teologije, to je nepoznavanje bilo kakvih antropoloških činjenica iz bilo koje nauke. Ako bi neko, držeći u ruci ili celivajući fotografiju svog voljenog deteta, ili brata, ili sestre, ili roditelja, tim postao fetišista, onda može da se kaže da su svi ljudi na svetu fetišisti. To je jedna obična, primitivna i površna kvalifikacija - rekao je vladika Irinej.

Vladika Irinej i profesor Antić su u samo nekoliko rečenica pokazali gde je blokaderima mesto. Maske su još jednom pale – lažna elita ne samo da nema vere, nego nema ni osnovnog obrazovanja, a jedino čime barataju jesu primitivne uvrede na račun sopstvenog naroda.

Podsetimo, blokaderka Marija Vasić je najstrašnije izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve tokom gostovanja u "Utisku nedelje". Ona je čekanje u redu na celivanje Pojasa Presvete Bogorodice ispred Hrama Svetog Save nazvala "čistim fetišizmom".