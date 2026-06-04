Skandalozne objave koje vređaju i ponižavaju srpski narod zaposele su javni prostor.

Zabrinjavajući obrasci koji bude teška sećanja iz devedesetih godina, kada su tokom operacije „Oluja“ brojni Srbi ubijani i progonjeni, svedoče da i danas našem narodu ne misle dobro.

Objavljivanje ličnih podataka ljudi koji su vraćeni sa granice, uz javno etiketiranje i medijsko targetiranje, kod mnogih izaziva osećaj da se ponovo stvara atmosfera u kojoj se pojedinci ne posmatraju kao građani sa pravima, već kao mete za politički obračun.