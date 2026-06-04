Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice izvršili su danas pretres porodične kuće u novopazarskom naselju Požega. Prema nezvaničnim informacijama, akcija je povezana sa istragom zbog sumnje na pokušaj ubistva i falsifikovanje službenih dokumenata.

U novopazarskom prigradskom naselju Požega danas je sprovedena opsežna policijska akcija tokom koje su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) pretresli porodičnu kuću E. Dž. koji se, prema nezvaničnim saznanjima, dovodi u vezu sa krivičnim delima pokušaja ubistva i falsifikovanja dokumenata.

Prema informacijama sa terena, u akciji je učestvovao veći broj pripadnika specijalnih jedinica, a meštani navode da je u naselje stiglo čak jedanaest policijskih vozila.

Pripadnici SAJ-a blokirali su prilaze objektu, dok je istovremeno vršen detaljan pretres kuće i pratećih prostorija.

Fotografije i snimci sa lica mesta prikazuju veliki broj naoružanih policijskih službenika raspoređenih oko objekta, kao i više službenih i civilnih vozila parkiranih duž lokalnog puta kroz naselje.

– Odjednom smo videli kolonu vozila i specijalce koji su zauzeli položaje oko kuće. Naselje je bilo puno policije i svi su se pitali šta se dešava – rekao je jedan od meštana.

Prema nezvaničnim informacijama, E. Dž. se sumnjiči za pokušaj ubistva i falsifikovanje službenih dokumenata.

Za sada nema zvaničnog saopštenja Policijske uprave Novi Pazar niti Višeg javnog tužilaštva o detaljima istrage.

Tokom akcije nije bilo incidenata, a policijski službenici nastavili su prikupljanje dokaza i dokumentacije koja bi mogla biti značajna za dalji tok postupka.

Očekuje se da nadležni organi u narednom periodu saopšte više detalja o rezultatima akcije i eventualnim daljim koracima u istrazi.

Sandžak danas