Srbiji je ukazana ta čast da je Iguman manastira Vatoped doneo ovu svetinju 20. maja, da bude izložena u hramu Svetog Save nekoliko dana da bi vernici mogli da se pomole pred ovom svetinjom i da je celivaju.

Niko nije očekivao ono što je usledilo, a to da se probudila pravoslavna Srbija i svi Srbi u regionu, iako je hram otvoren 24 sata kolone pravoslavnih verujućih građana bivale su sve veće. U dva navrata period boravka ove svetinje je produžavan, tako da ostaje do 6. juna.

Svi su iznenađeni, počevši od sveštenika pa do svih ostalih, da će ova svetinja najblaže rečeno probuditi Srbiju, kao i Srbe koji žive van Srbije.

Ljudi svih generacija, bukvalno od beba koje još ne hodaju, do staraca koji takođe jedva hodaju, čekali su satima mirno, dostojanstveno i spokojno, u tišini i molitvi da uđu u hram i poklone se i pomole pred ovom svetinjom. Prema podacima, koji su nesumnjivi do 3. juna u ponoć, kroz hram je prošlo blizu pola miliona ljudi. Redovi su kilometarski, ljudi strpljivo stoje i čekaju, ništa im nije teško, polako se pomerajući, jer oni su u veri.

Ne kaže se u Srbina uzalud "Vera nas je održala, njojzi hvala!"

Dolaze Srbi iz regiona, čak iz Zapadno-evropskih zemalja, i dešava se ono od čega se mnogima na Zapadu, a naročito u Zagrebu i Sarajevu diže kosa na glavi, jer probudio se srpski svet....

Ovu sintagmu srpski svet upotrebio je pre neku godinu Predsednik Aleksandar Vučić, želeći samo da naglasi da će Republika Srbija da pomaže i Srbe koji su ostali i van naših granica, prevashodno u kulturnom, i u tom kontekstu materijalnom smislu. Sama ova misao, čija realizacija nikog ne ugrožava, dočekana je na nož od naših neprijatelja, koji žele i to malo Srba što je ostalo, da proteraju, učinivši im život nepodnošljivim.

Napadali su na naše pravoslavlje i svetinje Turci, uništavani su nam hramovi i bogomolje, i vekovima nije smelo da se čuje crkveno zvono. Jedva sto godina da je naša crkva sastavila u slobodi, a u južnim delovima Srbije i manje, kada dođoše komunisti. U Novoj Jugoslaviji komunisti su bili samo u Srbiji radikalno protiv vere to jest pravoslavlja. Crkve su uništavali, freske su prefarbavali, bogomolje pretvarali u štale, u najboljem slučaju učionice, a sveštenike mučili i veliki broj streljali. U Sremu, gde su ustaše popalile i uništile skoro sve pravoslavne crkve, u svemu su komunisti otežavali njihovu obnovu, a svu zemlju koju su crkve i manastiri posedovali i iz koje su se izdržavali, nacionalizovali su.

Svake godine počevši od 1945. Srpski Patrijarh je podnosio molbu vlastima da se odobri nastavak izgradnje hrama Svetog Save na Vračaru koji je obustavljen za vreme nemačke okupacije. Nastavak izgradnje hrama je odobren tek 1985.godine i sadašnja njegova monumentalnost je na ponos svog srpskog naroda!

Početkom 90ih godina i zvaničnim padom komunizma u Srbiji, ponovo su Srbi pravoslavci počeli sobodno da dišu.

No, ostavimo istoriju, vratimo se u sadašnjost i današnje dane. Pogledajmo šta je ova svetinja, izložena u našem hramu pokazala. Izbacila je javno na površinu sve blokadere, teroriste i strane plaćenike i ne možemo reći decu komunizma, jer bi to bila blaga reč. Izbacila je na površinu sve mrzitelje Srbije i pravoslavlja, jednom rečju antihriste

Sasvim je u redu da ljudi mogu biti ateisti ili agnostici, mada u krajnjoj liniji i ateizam je neka vrsta vere, jer se veruje da se ne veruje... Ali šta reći o jednoj profesorki beogradskog fakulteta, Mariji Vasić, koja je otvoreno izvređala sigurno milion ljudi koji su ušli u hram i celivali ovu svetinju i milione drugih, koji su to sigurno želeli da učine. Za njene reči, da je to neki fetiš, idolopoklonstvo i paganski običaj izgovorene su, gde bi drugde nego kod Olje Bećković u "Utisku nedelje". Za nju i mnoge druge koji su na stranoj apanaži i vređaju pravoslavlje, sveštonstvo i uopšte srpsku religiju, čestiti Srbin pravoslavac može samo reći "Oprosti im Bože ne znaju šta pričaju i šta rade!"

Dolaskom ove svetinje u Srbiju, kao da se stvorilo neko užareno tlo za antihriste, gde su počeli da cvrče i da se uvijaju u nemoći.

A gde su lideri opozicionih partija i njihove perjanice, koji zdušno podržavaju blokadere teroriste, doduše bezuspešno, da preuzmu vlast na ulici.

Njih nema u ovim redovima, sa srpskim narodom, koga se gnušaju a želeli bi da im upravljaju, da im budu vlast!

A to zajedno ne ide nikako!