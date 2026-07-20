Predsednik je na svom Instagram profilu objavio snimak svog odgovora na pitanje novinara da li moguće napraviti most između "dve Srbije", uz scene nasilja blokadera.

"Ja ću uvek da pružim ruku, a sad, teško je ako je neko svu svoju kampanju i svu svoju želju da dođe na vlast zasnovao na politici mržnje i dehumanizaciji protivnika. Kada radite tu vrstu dehumanizacije onda sebe dovedete u poziciju da ne možete da objasnite da je potrebno da razgovarate."

"Na kraju ljudi neka sami zaključe ko je u stanju da radi, gradi, a ko je u stanju samo da kritikuje i vređa i ništa drugo. Ali, ja verujem u ljude. Ljudi nepogrešivo uvek donesu odluku na kraju krajeva bez obzira na sve, na racionalan način, razmišljajući o svojim porodicama, o svojim roditeljima, o svojoj deci, o svojim supružnicima, sestrama, braći. Tako da sam siguran da će doneti dobru odluku. Mi smo demokratsko društvo i odluke naroda će se poštovati", rekao je predsednik.