"Imamo najvažnijeg gosta iz Evrope, veoma sam zadovoljan tokom naših razgovora i jednom novom dinamikom oko samih pregovora i metodologije. Nisam znao da je ekipa RTS-a doživela neprijatnost u Crnoj Gori, žao mi je zbog toga. Ne znam za koga je velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu 'sada smo obavili posao'. Nije to ni prvi i poslednji put. Ja sam dao reč Ursuli fon der Lajen i Košti da ću doći u Tivat i idem tamo", kaže Vučić.

"O svemu što su govorili i činili govoriću dole, a ne ovde. Pa ćete da saznate kako su izgledale hibridne pretnje tokom, recimo, demonstracija 15. marta i koja su lica bila ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje. Niti su hapšeni niti sklanjani. To je igra za spolja, kako su oni ugroženi od 'malorusa'. Narodu Crne Gore želim sve najbolje, mi njih doživljavamo kao braću i sestre, Vlast, to je nešto drugo", rekao je Vučić.

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