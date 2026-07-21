Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, kao i regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu i tom prilikom je najavio i da će se uskoro krenuti sa velikim projektom subvencionisanja ljudi koji bi hteli da se vrate iz inostranstva u Srbiju.

Vučić je tokom obilaska regionalnog centra za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu ocenio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju.

- U ovaj objekat smo uložili dosta novca, dakle 1.840.000 evra, i uložićemo i u opremu još 250.000 evra. Nije pitanje koliko to košta danas i kako to izgleda, već hoće li deca kada izađu odatle znati da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, 191 mladi čovek, devojka, mladić, koji će imati posao uvek i u svakom trenutku jer se sve više kompanija organizuje tako da traži podršku u dualnom obrazovanju - rekao je Vučić.

Istakao je da je to budućnost i ono što će garantovati opstanak našoj deci da ostanu u Srbiji.

- Da ne idu napolje da žive i prehranjuju svoju porodicu. Mi ćemo da uradimo uskoro jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu a koji bi želeli da se vrate u našu zemlju. Mi njih ne doživljavamo, kako neki kažu, kao kritičnu masu za neke izbore. To su za nas divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo toga naučili u inostranstvu i koje bismo voleli da vidimo u našoj zemlji, da nam prenesu svoje znanje, da se vrate ovde i da učine svoju zemlju ponosnom, ali i da sve ono što urade doprinosi daljem napretku - rekao je Vučić.

Vučić je zatim posetio i robotičku radionicu, gde je razgovarao sa nastavnicima koji obučavaju učenike.

- Da li ova naša deca mogu to da nauče? - zapitao je Vučić, a nastavnik ga je izvestio da sve mogu, i da mogu da budu konkurentni onima koji se obučavaju u najsavremenijim objektima u svetu.

- Mladi ljudi koji čeznu da rade, oni imaju neobičnu odgovornost. Lako je to kada neki čekaju da roditelji sve reše. Ali mladi ljudi koji se opredele za ovakav rad su mnogo ozbiljniji, neverovatno koliko doprinose razvoju celog društva u celini. Baš sam srećan što vidim da je toliko mladih ljudi spremno da uči - naglasio je predsednik.

Takođe, on je napomenuo da država neće dozvoliti gašenje termoelektrana i poručio da će radna mesta zaposlenih biti sačuvana

Vučić je naveo da su postojali veliki pritisci iz inostranstva da se ti energetski objekti zatvore, ali da, kako je rekao, dok je on na odgovornoj funkciji, do toga neće doći.

- Za one koji su brinuli oko Morave, termoelektrana, dok sam ja nešto u državi, neću dati da se ugasi. Čuvaćemo ta radna mesta, veliki su pritisci bili spolja da to zatvaramo. I da vam kažem, najzaslužniji sam za to što to nije zatvoreno. Onaj ko ne izdržava porodice lako mu je da naređuje. Nemojte da brinete, čuvaćemo ta radna mesta - rekao je predsednik u Svilajncu.

Još najviše dve nedelje sam predsednik

- Još neko kratko vreme, nedelju dana, dve nedelje maksimalno, ostaću predsednik republike pošto imam posla koja se tiču države Srbije i neću učestvovati u kampanji. A onda ću se priključiti listi „Ujedinjena Srbija“, napustiti državne prostorije i predati dokumentaciju, sve drugo ostaviti, sesti u svoj auto, čeka me moja „škoda“, i idem po Srbiji od mesta do mesta da tražim podršku od ljudi - kazao je Vučić.

Neću funkciju za koju od naroda nisam tražio glas

Na izjavu Borka Stefanovića da je „Vučić završio karijeru“, kao i da će bez izbora postati premijer, predsednik je rekao sledeće:

- Dakle, postoji opcija da ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku, i onda me većinom izaberu za predsednika Vlade. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija! Ja neću sebi davati funkciju za koju nisam tražio glas od naroda. Tek kada i ako dobijem glas naroda, onda mogu to postati. Iako je to legalno i legitimno, ja to neću učiniti - istakao je predsednik.

Najpre će Vlada da podnese ostavku, rekao je on, i dodao da se u tom trenutku raspisuju izbori.

Uvek sam za dijalog

- Ja ću uvek da pružam ruku, ali teško je ako je neko svu svoju kampanju zasnovao na politici mržnje i dehumanizacije. I kada to radite, onda dovedete sebe u situaciju da ne možete da razgovarate. Ljudi neka sami zaključe ko je u stanju da radi, gradi, a ko samo da kritikuje i vređa. Ljudi na kraju uvek donesu racionalnu odluku, razmišljajući o svojim porodicama. Mi smo demokratsko društvo. Biće izbori veoma brzo raspisani - kazao je Vučić.

Most će biti gotov za dve godine

Vučić je napomenuo da je most na ovom mestu gradio kralj Aleksandar 1922. godine i da od 1968. godine traje borba da se taj most izgradi.

- Trebalo bi za manje od 24 meseca da bude završeno, što će mnogo da olakša ljudima. Nama ostaje ovaj put Svilajnac, to moramo da uradimo zato što tu živi dosta ljudi. Samo, ovaj put je šest miliona evra. Most skoro 26,5 miliona evra. To Svilajnac ne bi mogao još 200 godina da finansira - kazao je Vučić.