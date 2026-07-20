"Pisaće knjige o Srbiji, o tome šta je sve urađeno!", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, tokom radova na mostu preko Velike Morave, a potom i Centar za dualno obrazovanje u Svilajncu.

- Pisaće knjige o Srbiji o tome šta je sve urađeno. U narednih, zapamtite, 50 godina nećemo uraditi ono što smo uradili u prethodnih 10. Svakoga dana putuju i auto-putem do Čačka, i do Kraljeva, i do Požege. I auto-putem i do Šapca, i do Loznice brzom saobraćajnicom. Da je plata bila 330 evra, da je danas 1.050 evra. Može da vam se sviđa, može da vam se ne sviđa; činjenice, ja mislim, uvek govore bolje od simpatija ili antipatija. Znate li stvarno koliko su bolnica i domova zdravlja uradili za 12 godina? Nula - naveo je Vučić i dodao:

- Ja sam sam učestvovao u otvaranju preko 220 fabrika, a oni su ih zatvorili preko 600. Otpustili su preko 550.000 ljudi, gotovo sve te ljude smo zaposlili. Ako to ne vidite, ja mogu da vam pozajmim moje naočare, ali da nema rezultata i da ih ne vidite, to ne mogu da prihvatim.