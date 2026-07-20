Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadorku Savezne Republike Nemačke Anku Konrad.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, sastanak će biti održan u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Podsetimo, Anka Konrad se na funkciji ambasadora Nemačke u Beogradu nalazila od 2022. godine, a sutrašnji susret biće prilika za sumiranje rezultata i razgovor o dosadašnjoj saradnji dve zemlje tokom njenog mandata.