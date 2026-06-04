

Aleksandar Vučić i Antonio Košta će u 9 sati razgovarati prvo u četiri oka, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođenih Vučićem i Koštom.



Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati.



Doček na beogradskom aerodromu

Podsetimo, predsednik Srbije juče je lično dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

"Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas", naveo je Vučić na Instagramu.