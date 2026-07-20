Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na istup blokadera iz redova Zeleno-levog fronta i tom prilikom istakla koliko je Srbija napredovala na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

- Anarho-komunisti iz ZLF izjavljuju da će se nastaviti urušavanje životnog standarda građana Srbije ako Ujedinjena Srbija pobedi i Aleksandar Vučić

postane premijer. Ovo je ravno tome da vas zimi uveravaju da je leto, a usred podneva da je ponoć - napisla je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Brnabić je dodala da od kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi Srbiju, "prosečna plata je porasla sa 336 evra na 1.038 evra (sada već i više)".

- Plate u Crnoj Gori su bile 50% veće nego u Srbiji, danas je Srbija ispred čitavog regiona, uključujući i Crnu Goru. Srbija je sada po platama i ispred Bugarske, članice EU, a ubrzano dostižemo i druge. Stopa siromaštva u Srbiji je dramatično pala i manja je od nekoliko članica EU - dodala je predsednica Narodne skupštine Srbije.

- Dakle, istina je da bi pobeda Ujedinjene Srbije i povratak Aleksandra Vučića na čelo Vlade Srbije značila dalji rast životnog standarda i sveobuhvatno brige o građanima. Lazović ponovo pokazuje impresivno neznanje i još veću neodgovornost - zaključila je Brnabić.