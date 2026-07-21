Predsednik NUNS-a Željko Bodrožić u najnovijem izlivu mržnje na tajkunskoj Novoj S je javno poručio predsedniku Aleksandru Vučiću da se povuče sa vlasti, a u ceo politički cirkus bez trunke blama i stida uspeo je da uvuče i tragediju u Novom Sadu!

Bodrožić se ponovo stavio u službu najprljavije opozicione manipulacije. Bez imalo stida, u programu uživo probio je sve granice političkog lešinarenja i zdravog razuma!

- Ja verujem da ćemo ipak dočekati neke izbore, da se neće opredeliti za to, kao što neki pominju, da nas uvedu u neko vanredno ludilo i da na kraju ne bude ništa od izbora. Nadam se da imaju toliko savesti i pameti, ako ne prema sebi, onda prema nekoj budućnosti i svojoj deci, da će se u miru povući! - rekao je Bodrožić.

U nastavku svog sramnog izlaganja Bodrožić je napravio skandal nad skandalima i otvoreno priznao da im je tragični događaj i smrt ljudi zapravo poslužila kao ideološko i političko buđenje!

- Vidimo da i dalje mešetare i pokušavaju da ovu drugu stranu, ovaj pobunjeni narod i građane i studente, vrate u ono staro stanje apatije i bezizlaza u kojem je većina i građana bila dugo vremena do ove pobune, do ove tragedije u Novom Sadu! - priznao je bez trunke srama predsednik NUNS-a.

Za Bodrožića i njegove političke saborce strašna tragedija i nesreća nisu razlog za tugu, već prilika da se dignu iz apatije. Ovakvo lešinarenje nad tuđom nesrećom i direktno udaranje na porodicu predsednika države samo pokazuje dokle je palo njihovo tajkunsko novinarstvo.

Istovremeno, još skandalozniju izjavu o padu nastrešnice je dao Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde.

On je tokom gostovanja u emisiji „Bez ustručavanja“, kod blokaderskog voditelja Aleksandra Dikića, rekao da je „pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu dao rezultate“.

Time je priznao da su on i njegovi istomišljenici, koji već godinu i po danas aktivno rade na rušenju Srbije, jednu od najvećih tragedija u istoriji naše zemlje iskoristili za podizanje sopstvenih rejtinga.

- Ja sam rekao, mi radimo istraživanja, to nije sporno uopšte. Ta istraživanja su pokazala da su u decembru, 45 dana posle pada nadstrešnice, SNS i SPS imali 48 odsto, a sve što je bilo protiv vlasti, u tom trenutku studenti tek počinju protest, bilo je 45, 45 i po odsto. Znači, ta nadstrešnica je već dala neke dodatne rezultate - izgovorio je Đilas usred emisije, što je zaprepastilo ljude, pre svega korisnike društvenih mreža.



Slobodan Stupar Srbe nazvao hordom beskućnika

Da mržnja prema sopstvenom narodu nema dna, potvrdio je ideolog blokadera Slobodan Stupar! On je uporedio sopstveni narod sa nehigijenskim beskućnicima koji uništavaju sve pred sobom.

- Mi smo kao neki beskućnici koji su se naselili na drugi sprat Evropske unije. Soliter ima 10 spratova, a mi smo na drugom spratu. Zbog nas ne radi lift, zbog nas je puna zgrada mrava, zbog nas neki ne koriste WC nego po hodnicima. Greju se zimi ložeći parket! - rekao je Stupar bez trunke srama!

Kao da ove gadosti nisu bile dovoljne, Stupar je u nastavku izlaganja prešao i na otvorene pretnje predsedniku Vučiću, predviđajući kraj.

- Mi ćemo bez Vučića ući u Evropsku uniju, pitanje je samo šta ćemo s Vučićem. Odnosno ovi drugi šta će sa Vučićem i gde će da ga sklone i može li se uopšte skloniti neko danas u tako maloj zemaljskoj kugli. Mislim da smo na putu ka kraju. Kakav će biti kraj, to ne znam... - poručio je on.