Nevena Đurić, narodna poslanica oglasila se zvaničnim saopštenjem koje je objavljeno na sajtu Srpske napredne stranke.

- Šta bi bilo čudno? Čudno bi bilo da se danas nisu oglasili dežurni mrzitelji Srbije i svega srpskog i da nisu pokušali da iskoriste baš sve što im padne na pamet protiv Aleksandra Vučića. Ali, naravno, nisu propustili priliku. Od čelnika ostataka nekada moćne Demokratske stranke, preko Đilasovih pulena, pa do čitave plejade onih koji već godinama žive od napada na sopstvenu državu - svi su bili na istom zadatku. Umesto da pokažu minimum razumevanja za neprijatnosti i torturu kroz koju su prolazili Srbi na putu ka Crnoj Gori, oni su požurili da od svega naprave još jednu političku konstrukciju. Plitko, providno i već viđeno.

- I ovoga puta pošli su od sebe. U njihovim pričama stalno su prisutni nekakvi kriminalci, batinaši, mafija i zavere, jer svako svet posmatra kroz sopstvene aršine! Dok su građani bili zatečeni i ogorčeni tretmanom kome su bili izloženi, oni su tražili način da politički profitiraju.

- Istina je, međutim, nešto sasvim drugo. Mnogi od onih koji danas dele lekcije i izmišljaju pričice aktivno su bili deo politika koje su dovele do razdvajanja Srbije i Crne Gore. I tada, kao i danas, bili su spremni da interese sopstvene zemlje stave u drugi plan kako bi ostvarili svoje političke ciljeve.

- Upravo zato ne čudi što mnogima smeta i kada Aleksandar Vučić podseti na jednostavne činjenice: da Srbija poštuje Crnu Goru i želi dobre odnose sa njom, ali da ne može da aplaudira potezima koji su bili usmereni protiv srpskih nacionalnih interesa. To nije napad na Crnu Goru, već odbrana istine koju bi pojedini najradije da izbrišu.

- Naši ljudi su na put krenuli uvereni da idu kod bratskog naroda, ne očekujući nikakve probleme. Upravo zato su bili zatečeni onim što su doživeli. Nikome ništa nisu skrivili, nikoga nisu ugrozili, a ipak su bili izloženi nepotrebnom maltretiranju.I dok drugi pokušavaju da svaku situaciju iskoriste za napade na Srbiju, građani sve jasnije vide ko radi u interesu države, a ko protiv njenih interesa. Zato su njihovi napadi sve slabiji, a rezultati Srbije sve vidljiviji. To je ono što sve njih najviše boli - to što Srbija pobeđuje!

SNS