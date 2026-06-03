Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ocenio je da je nedavna višednevna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini bila istorijska i poručio da predstavlja najznačajniju tačku dosadašnjeg prijateljstva dve zemlje.

U intervjuu za Tanjug, kineski ambasador istakao je da je predsednik Vučić tokom boravka u Kini na najbolji način predstavljao Srbiju i srpski narod, zbog čega je, kako kaže, stekao ogromno poštovanje kineskog naroda.

– Video sam toliko njegovih obožavalaca u Kini koji su pratili posetu predsednika svuda gde je išao. I u Pekingu i u Šangaju i u Đasingu, svuda su objavljivane vesti na društvenim mrežama. Predsednik se zalagao i predstavljao Srbiju i mislim da je to najvažniji deo naših odnosa – da se poštujemo – rekao je Li.

On je naglasio da Vučić zahvaljujući svom liderskom pristupu i iskrenom prijateljstvu prema kineskom narodu uživa ogromnu popularnost širom Kine.

– Postao je toliko poznat da ga svi prepoznaju kada se šeta gradovima Kine. Govore: „Da, to je predsednik Vučić, naš dobar prijatelj“ – naveo je ambasador.

Li je istakao da mnogi kineski investitori i turisti danas dolaze u Srbiju upravo zahvaljujući popularnosti predsednika Srbije među kineskim građanima.

– Gde god je išao ljudi su vadili telefone, snimali ga i fotografisali. Svaki njegov pokret i svaku reč beležili su sa velikim interesovanjem. Tokom svih pet dana posete bio je među glavnim temama na TikToku i drugim društvenim mrežama u Kini – rekao je Li.

Govoreći o rezultatima posete, ambasador Kine je naveo da su predsednici Si Đinping i Aleksandar Vučić potpisali ili najavili čak 33 sporazuma o saradnji u oblastima ekonomije, trgovine, nauke, inovacija i obrazovanja.

On je podsetio da je tokom posete najavljeno više od 900 miliona dolara novih kineskih investicija u Srbiju.

– U svetu koji je danas pun neizvesnosti i haosa, veoma je važno da Srbija i Kina grade zajedničku budućnost zasnovanu na poverenju i saradnji – istakao je Li.

Posebno je naglasio buduću saradnju dve zemlje u oblasti veštačke inteligencije i robotike.

– Tokom posete učestvovao sam na prezentaciji humanoidnih robota i mogu sa zadovoljstvom da kažem da je najavljeno osnivanje prve baze za proizvodnju humanoidnih robota u Srbiji. To će biti jedna od prvih takvih baza u Evropi – rekao je ambasador.

Dodao je da Srbija i Kina imaju veliki potencijal za saradnju i u oblastima biomedicine, obnovljive energije i električnih vozila.

– Srbija ima odlične stručnjake i veoma dobre osnove za razvoj novih tehnologija. Ako nastavimo još bližu saradnju, Srbija može postati jedna od vodećih zemalja regiona u tehnološkom razvoju – naveo je Li.

Govoreći o uručenju Ordena prijateljstva predsedniku Vučiću, ambasador Kine rekao je da je to bio jedan od najvažnijih trenutaka cele posete.

– Taj orden simbolizuje našu dugoročnu istoriju prijateljstva, uspešnu saradnju do danas i našu zajedničku budućnost. To je najveća počast koju kineska vlada može da uruči prijateljima iz drugih zemalja – rekao je Li.

On je dodao da je ceremonija uručenja ordena prenošena širom Kine i izazvala ogromnu pažnju kineske javnosti.

Li je posebno izdvojio posetu Kineskom zidu i izvođenje srpskog kola kao jedan od najemotivnijih trenutaka tokom cele posete.

– Predsednik Vučić je rekao da Kineski zid simbolizuje kineski narod, borbu za nezavisnost i suverenitet. To je nešto što povezuje Srbiju i Kinu. Srbija je takođe junačka nacija – poručio je ambasador Kine.