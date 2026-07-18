Ovo veče srpskih vina, kako je rekla ministarka Mesarović, organizovano je kao i niz drugih aktivnosti koje se sprovode kao podrška vinarima.

-To smo radili svaki put kad smo odlazili u Kinu, a evo i sada to činimo u Beogradu u prisustvu osam vinarija iz raznih delova naše zemlje. Naši gosti su večeras kineske kompanije koje posluju u našoj zemlji, i ovde ih je preko dvadesetak. Namera je da i preko njih promovišemo srpska vina. Sporazum o slodobnoj trgovini je, podsetiću, zaključen zahvaljujući odnosu Vučića i Sija, a naša vina i destilati su traženi i konkurentni na kineskom tržištu. Veliko je interesovanje i za smrznutu malinu, suvu šljivu, rakiju koji su cenovno konkurentni - nmavela je Mesarović.

Ovakvi dogaćaji će, kako je najavila Mesarović, postati tradicija.

- Želimo da u što većem obimu dižemo našu vinsku industriju i to je vidljivo i kroz naše programe. Reč je o programima koji se odnose na kontinuiranu podršku našim vinarima, pre svega na zahtev predsednika Aleksandra Vučića. Vidi se koliko snažnu podršku pružamo i kao nosioci proboja izvozne aktivnosti na velika tržišta. Obezbeđujemo i bespovratna sredstva koja im znače mnogo u pogledu nabavke nove opreme i mehanizacije da budu što konkurentniji sa svojim proizvodima. Naša vina postaju sve konkurentnija jer se iz godine u godinu carinska stopa liberalizuje, odnosno, opada. Za dve godine će biti svedena na nulu. I sada je niska, iznad 5 posto. Naša vina su u Kini konkurentna. Svakodnevno naši vinari imaju nove porudžbine iz različitih trgovinskih lanaca, ugostiteljskih objekata. To je tržište koje pruža velike prilike. Očekujem da će u narednom periodu biti ugovorene značajne količine koje će obezbediti dalji razvoj naših vinarija i kada su u pitanju vinogradi, ali i proizvodnja - istakla je Mesarović.