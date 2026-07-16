-Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner, posvećen jačanju regionalne saradnje, evropskim integracijama i izgradnji stabilnih odnosa sa državama članicama Evropske unije, među kojima Slovačka ima jedno od najznačajnijih mesta. Nastavićemo da radimo na daljem razvoju političkih i ekonomskih odnosa, u interesu naših građana i privrede, prateći politiku našeg predsednika Alekdandra Vučića - navela je Mesarović.
Politika
Ministarka Mesarović u Bratislavi: Sa Slovačkom razvijamo ekonomske odnose u interesu građana i privrede
Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović u Bratislavi je danas imala izuzetno konstruktivan sastanak sa potpredsednicom Vlade i ministarkom privrede Slovačke Republike Denisom Sakovom i ministrom unutrašnjih poslova Slovačke Republike Matušom Šutajem Eštokom
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