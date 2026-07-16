-Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Srbija je prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner, posvećen jačanju regionalne saradnje, evropskim integracijama i izgradnji stabilnih odnosa sa državama članicama Evropske unije, među kojima Slovačka ima jedno od najznačajnijih mesta. Nastavićemo da radimo na daljem razvoju političkih i ekonomskih odnosa, u interesu naših građana i privrede, prateći politiku našeg predsednika Alekdandra Vučića - navela je Mesarović.