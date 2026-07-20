-S jedne strane, imamo privredna dinamična kretanja u svetu. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića u Srbiji su ta kretanja stabilna i ne postoje veće oscilacije kada je u pitanju stopa nezaposlenosti. U Zaječaru i dalje imamo određeni broj nezaposlenih. Promovišući radna mesta koja imamo danas kod najpouzdanijeg poslodavaca, zahvaljujući odgovornoj i mudroj politici i gradeći jaku i stabilnu Vojsku Srbije, danas imamo lepezu radnih mesta, preko 500 otvorenih radnih mesta različitih kvalifikacionih struktura- istakla je ministarka.

Ona je pozvala prisutne da podnesu zahtev i apliciraju za radna mesta koja odgovaraju kvalifikacionoj strukturi.

-Hvala mnogo na velikom odazivu. Ovo je četvrti grad u kojem organizujemo ovakve dane. Ovo je nešto što je pozitivno i dobro- navela je.

Nakon Info dana, ministarka je obišla radove u Železničkoj ulici u Zaječaru, gde se nakon pola veka obnavlja cela infrastruktura.

-Na zahtev predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede poslednje dve godine intenzivno radi na ravnomernom regionalnom razvoju kroz ulaganje u industrijske zone, ali i povećanje turističkih kapaciteta. Po tom istom osnovu smo obezbedili sredstva Gradu Zaječaru kako bi unapredili razvoj poslovnih zona. Posle 50 godina se ova ulica radi. Ministarstvo privrede je obezbedilo 77,6 miliona dinara sa PDV. Biće izgrađena nova kompletna saobraćajna konstrukcija i atmosferska kanalizacija. Paralelno s ovim ugovorom, odvija se drugi ugovor za koji je Zaječar obezbedio sredstva, za rekonstrukciju vodovodne mreže. Ovo je ulica sa najvećom fluktuacijom saobraćaja. Nastavićemo da ulažemo dalje u naš Zaječar. Kao ministarstvo ćemo biti i dalje biti prisutni u Zaječaru- zaključila je Mesarović.