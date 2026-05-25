Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

Ovaj orden ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju sa Kinom i čuvale svetski mir.

Prva ceremonija dodele održana je 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik.

Među kasnijim dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra Rusa, prenosi Tanjug.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Kini, gde boravi od 24. do 28. maja, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.