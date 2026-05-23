Kristijan Šmit, koji u Republici Srpskoj nije bio priznat za visokog predstavnika, izjavio je da je odluku da se povuče sa te funkcije doneo zbog "ogromnog i iznenađujućeg" pritiska iz Sjedinjenih Američkih Država.

On je u intervjuu za nemački Augsburger Algemajne rekao da odlazi nešto ranije nego što je planirao, ali da smatra da mnoge institucije i pojedinci žale što verovatno više neće moći da preuzimka odgovornost na oktobarskim izborima.

"Svojim 'paketom integriteta' osigurao sam da će izborna prevara biti znatno teža. U budućnosti će svaki birač morati da se identifikuje otiskom prsta. Ranije je svako ko je želeo mogao da koristi svoju ličnu kartu da glasa 10 puta na 10 različitih biračkih mesta", rekao je on.

Rekao je i da ga predsednik SNDS Milorad Dodik smatra glavnim protivnikom.

"Besan je jer sam zatvorio rupe u krivičnom zakonu. Pre nekog vremena, čak me je na konferenciji za novinare sa ruskim ministrom spoljnih poslova nazvao gaulajterom. Jedan od njegovih ljudi, koji je ministar ovde u Bosni, poslao mi je SS kacigu kao uvredu. Bilo je čak i poziva da me kamenuju", tvrdi Šmit.

Dodaje da će se, ukoliko Dodik uspe u nameri da otcepi Republiku Srpsku od BiH, Bosna raspasti.