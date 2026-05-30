Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je Orlovat.

Poseta je usledila kao ispunjenje obećanja koje je predsednik dao pre mesec dana, tokom svečanog otvaranja mosta Tomaševac – Orlovat, kada ga je jedan od lokalnih domaćina zamolio da poseti samu stanicu.

Vučić je istakao da je neposredna komunikacija sa građanima na terenu ključna za prepoznavanje realnih problema sa kojima se meštani manjih naselja svakodnevno suočavaju.

-Poslušao sam jednog domaćina sa skupa koji sam održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac - Orlovat. Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu. Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železnicke stanice. Dela uvek govore više od reči!

Predsedbnik Vučić objavio je i fotografije obilaska železničke stanice: