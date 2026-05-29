Neverovatne scene nasilja nad policijskim službenicima viđene su i 23. maja nakon skupa blokadera na Slaviji. Iako nisu primenili silu prvi, osim što su mirno obezbeđivali ključne institucije u gradu, policijski službenici su postali meta za odstrel najekstremnijeg dela sekte koja pokušava da sruši Srbiju godinu i po dana.

Međutim, kako je došlo vreme odgovornosti, vreme je i da se kaže istina o tome koliku su sreću imali blokaderi-teroristi da je postupanje polcije bilo u potpunosti profesionalno do sada.

Filozof Filip Grbić, gostujući u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" na Euronews Srbija, govorio je o nasilju blokadera nad policijom, istakavši upravo da je policija ta koja ih je zaštitila od pravednog gneva građana.

1

Napadi na institucije, svakodnevne blokade saobraćaja, raskrsnica, fakulteta, škola, "građanska neposlušnost" koja je prerasla u otvoreni terorizam, imala je spreman odgovor građana.

BONUS VIDEO

BONUS VIDEO