Neverovatne scene nasilja nad policijskim službenicima viđene su i 23. maja nakon skupa blokadera na Slaviji. Iako nisu primenili silu prvi, osim što su mirno obezbeđivali ključne institucije u gradu, policijski službenici su postali meta za odstrel najekstremnijeg dela sekte koja pokušava da sruši Srbiju godinu i po dana.

Međutim, kako je došlo vreme odgovornosti, vreme je i da se kaže istina o tome koliku su sreću imali blokaderi-teroristi da je postupanje polcije bilo u potpunosti profesionalno do sada.

Filozof Filip Grbić, gostujući u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" na Euronews Srbija, govorio je o nasilju blokadera nad policijom, istakavši upravo da je policija ta koja ih je zaštitila od pravednog gneva građana.

Napadi na institucije, svakodnevne blokade saobraćaja, raskrsnica, fakulteta, škola, "građanska neposlušnost" koja je prerasla u otvoreni terorizam, imala je spreman odgovor građana.

BONUS VIDEO