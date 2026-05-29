Studenti blokaderi pokušali su po ko zna koji put da obmanu građane u Srbiji, pa su pred protest koji su organizovali na Slaviji izdali takozvani Memorandum o Kosovu i Metohiji.



Međutim, desetak dana kasnije taj memorandum se ispostavio kao velika i ko zna koja u nizu laži blokadera.

Direktor Centra za praktičnu politiku i jedan od blokadera Dragan Popović u jednoj emisiji prizno je da je većina blokadera istog mišljenja - za nezavisno Kosovo.

Kako je naveo, blokaderi vrlo dobro znaju da su pitanja poput Kosova i Metohije, Srebrenice i NATO-a minska polja.

"Ta pitanja su minska polja. Ne možeš da ideš na izbore, a da nemaš nikakav stav o tome. To ne može", rekao je on.

Kada je reč o memorandumu koji su blokaderi izneli, Popović je konačno otkrio ono što je većina građana znala - blokaderi manipulišu ovom temom.



"Ja znam privatno da mnogi ljudi imaju drugačiji stav o Kosovu, ali niko živ ne izađe javno i ne kaže 'Ja sam za nezavisno Kosovo'", rekao je ovaj blokader.

On je naveo još jednom činjenicu da oni ne izlaze i ne govore jasan stav o tim pitanjima zato što je to za njih minsko polje.

Posle ovih reči i javnog priznanja potpuno je jasno da su blokaderi licemerni i da ne biraju sredstva da bi došli do cilja, a to je rušenje Srbije.

Ko zna koja laž u nizu je otkrivena. Dok se aktuelna vlast na sve moguće načine bori da za naš narod na Kosovu i Metohiji i svakodnevno bori za nova otpriznavanja lažne države, blokaderi bi, ukoliko bi došli na vlast, istog trenutka stavili potpis na nezavisnost Kosova i odrekli ga se bez imalo savesti.

CEO VIDEO MOŽETE POGLEDATI KLIKOM OVDE!