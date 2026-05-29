- Ponosan sam na našu Srbiju, živelo srpsko-kinesko prijateljstvo - napisao je predsednik Vučić.

Vučić je završio juče petodnevnu zvaničnu posetu Narodnoj Republici Kini tokom koje je održao niz sastanaka sa kineskim državnim vrhom, investitorima i predstavnicima najvećih kompanija.

Vučić je, podsetimo, iz Šangaja poručio da je izuzetno zadovoljan rezultatima posete i naglasio da su tokom prethodnih dana postignuti brojni važni sporazumi i dogovori koji će imati veliki značaj za Srbiju.

"Čelično prijateljstvo između Srbije i Kine je neraskidivo"

Podsetimo, Vučić je u intervjuu za kinesku agenciju Sinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i "nove visine", što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda.

Vučić je istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koja se tiču ​​njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima.

Govoreći o juče završenoj petodnevnoj poseti Kini, tokom koje je od kineskog predsednika Si Đinpinga dobio najviše počasno odlikovanje Narodne Republike Kine koje se dodeljuje stranim državljanima - Medalju prijateljstva, Vučić je rekao da je čast i privilegija dobiti medalju, posebno dobiti je od predsednika Sija.

"To je bio veoma poseban trenutak za mene i za moju zemlju", rekao je Vučić, nazvavši to "pravom pohvalom" za nešto na čemu je radio.

