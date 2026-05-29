Kalas: Pad drona ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i vazdušnog prostora Evrope

Pad ruskog drona na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji bio je očigledno i ozbiljno kršenje suvereniteta Rumunije i evropskog vazdušnog prostora, saopštila je visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

"Jutros sam razgovarala sa ministarkom spoljnih poslova Oanom Coju kako bih joj prenela punu solidarnost EU sa Rumunijom. Rusija je odavno prestala da poštuje granice. Moskvi se ne može dozvoliti da nekažnjeno krši evropski vazdušni prostor", napisala je Kalas na mreži X

Ona je dodala da su ministri spoljnih poslova EU juče su obećali da će intenzivirati pritisak na Rusiju, povećati podršku Ukrajini i investirati u odbrambenu spremnost same Evrope.

Francuska pozvala ruskog ambasadora zbog pada drona u Rumuniji Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je danas da će ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov biti pozvan da objasni incident u kojem je dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji. Baro je, prenosi France24, rekao da je reč o, kako je naveo, neodgovornom činu i dodao da ovo nije prvi slučaj da ruski dronovi i letelice ulaze u vazdušni prostor Evropske unije i NATO-a. "Imamo neodgovoran čin koji uključuje dron, i to nije prvi put. U više navrata ruski dronovi i druge letelice zalazile su u vazdušni prostor Evropske unije i NATO-a", rekao je Baro. On je podsetio da je ranije ove nedelje već bio pozvao na razgovor ruskog ambasadora zbog vazdušnih napada na civile u Ukrajini tokom prethodnog vikenda. Francuska, koja ima ulogu vodeće NATO zemlje u Rumuniji, raspoređuje oko 1.500 vojnika u okviru savezničkog prisustva, a Baro je naveo da će u narednim danima biti održane konsultacije sa Rumunijom i NATO-om radi procene incidenta, preneo je Rojters.

Rumunski premijer sazvao sednicu Vrhovnog saveta nacionalne odbrane zbog pada drona

Predsednik Rumunije Nikušor Dan je za danas sazvao Vrhovni savet nacionalne odbrane kako bi se razmotrile implikacije pada drona na stambeni blok, najozbiljnijeg incidenta koji je pogodio rumunsku teritoriju od početka ruske agresije na Ukrajinu, prenose rumunski mediji. Vršilac dužnosti premijera Ilie Boložan osudio je jutros incident u gradu Galacu, gde se dron srušio na stambeni blok, i saopštio da je u kontaktu sa ministrom odbrane i da su preduzete sve mere za zaštitu stanovništva, prenosi Ađerpres.

„Tokom noći, ruski dron se srušio na stambeni blok u opštini Galac, izazvavši požar i lakše povredivši dve osobe. Bio sam u kontaktu sa ministrom odbrane i odmah su preduzete sve mere za zaštitu stanovništva, dok su, na diplomatskom frontu, obavešteni saveznici i partneri Rumunije", rekao je Boložan.

On je dodao da je ova situacija "neprihvatljiva" i da predstavlja "još jedno kršenje vazdušnog prostora izazvano neodgovornim i neopravdanim nastavkom agresije u Ukrajini od strane Rusije".

"Ovaj rat nastavlja da utiče na bezbednost Rumunije i država na istočnom krilu. Nedvosmisleno osuđujem ove ozbiljne akcije i čvrsto pozivam Rusiju da ih odmah obustavi“, napisao je rumunski premijer na Fejsbuku.

Boložan je dodao i da rumunski odbrambeni odgovor bio ograničen nivoom raspoložive opreme.

"Ovo je još jedan dokaz važnosti programa EU Sigurnosna akcija za Evropu (SAFE) kroz koji ćemo obezbediti sveobuhvatnu opremu za borbu protiv dronova za rumunsku vojsku. Ugovor će biti potpisan u narednim satima. Isporuka kapaciteta za borbu protiv dronova počeće u roku od nekoliko meseci", izjavio je rumunski premijer.

Rumunija: Dron nije mogao da bude oboren bez rizika po civile i veće štete u gradu

Ministar odbrane Rumunije Radu Miruca izjavio je danas da su rumunski borbeni avioni podignuti tokom ruskog napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu imali odobrenje za dejstvo, ali da dron koji je pogodio stambenu zgradu u Galacu nije mogao da bude oboren bez rizika po civilno stanovništvo i veću štetu u gradu.

Miruca je naveo da je dron tipa "geran-2" detektovan i praćen radarom koji je nedavno postavljen u području Galaca, nakon sličnog incidenta koji se dogodio pre dve nedelje, prenosi rumunski Juronjuz.

"Da, otkriven je i praćen radarom u zoni Galaca. Da, borbeni avioni su imali odobrenje za dejstvo. Ali u četiri minuta koliko se nalazio u rumunskom vazdušnom prostoru nije bilo moguće dejstvo bez rizika da projektil izazove veću štetu u Galacu", pojasnio je Miruca.

On je saopštio da je o incidentu odmah obavestio državni vrh i saveznike u NATO-u, kao i da je telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom. Prema njegovim rečima, Rumunija insistira na dodatnim merama zaštite u regionu Dobrudže do isporuke sistema za borbu protiv dronova koje je naručilo Ministarstvo odbrane.

"Razgovarao sam jutros sa Markom Ruteom i još jednom obrazložio koliko je važno da ono što smo zvanično tražili na savezničkom nivou bude sprovedeno u oblasti Dobrudže", istakao je rumunski ministar.

On je naglasio da Rumunija mora da ojača sisteme protivvazdušne i protivdronovske odbrane kako bi odgovorila na ovakve pretnje. Miruca je dodao da rumunske vlasti u saradnji sa saveznicima rade na dodatnim merama bezbednosti na istočnom krilu NATO-a, koje bi trebalo da budu predstavljene uskoro.

Fon der Lajen: Ruski napad na Rumuniju novi nivo eskalacije

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je "agresorski rat Rusije prešao još jednu granicu" nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji i ranio dvoje ljudi, i navela da će Evropska unija nastaviti s jačanjem bezbednosti i odbrane na istočnim granicama bloka.

Fon der Lajen je na društvenoj mreži X navela da se incident dogodio na teritoriji Evropske unije i izrazila punu solidarnost sa Rumunijom i njenim građanima.

"Agresorski rat Rusije prešao je još jednu granicu. Ruski dron je uleteo i pogodio gusto naseljeno područje u Rumuniji, pri čemu su povređeni civili.

Na teritoriji Evropske unije", navela je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži X. Ona je poručila da Evropska unija stoji uz Rumuniju i da će nastaviti da jača bezbednost i odbrambene kapacitete, posebno na istočnim granicama, uz dodatno povećanje pritiska na Rusiju.

"Pripremamo 21. paket sankcija", zaključila je predsednica Evropske komisije.

SAD napale Rusiju zbog udara na Kijev

Zamenica ambasadora SAD pri UN Tami Brus ocenila je da najnoviji masovni ruski napadi na Kijev, uključujući upotrebu balističkih raketa "Orešnik", predstavljaju "neobjašnjivu, opasnu i varvarsku eskalaciju" sukoba u Ukrajini.

Brus je sinoć tokom zasedanja Saveta bezbednosti UN navela da su tokom vikend napada ponovo stradali i povređeni civili, kao i da su uništeni kulturni i stambeni objekti, navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija.

"Upozoravamo Rusiju da ne sprovodi takozvane sistematske napade na Kijev", rekla je Brus, odbacujući, kako je navela, očigledno ignorisanje civila i zaštite koju diplomatskim objektima garantuje međunarodno pravo.

Dron pogodio zgradu u Rumuniji, dve osobe lakše povređene

Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade.

Dve osobe su lakše povređene i prebačene u bolnicu, prenosi rumunski portal Digi24. Pre udara, izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradova Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletela.

"Piloti aviona su imali ovlašćenje da dejstvuju na mete tokom celog perioda uzbune", navodi Ministarstvo nacionalne odbrane.

Grad Galac nalazi se u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Policija i vatrogasci stigli su na mesto događaja i intervencija je u toku, prenose rumunski mediji.

NATO je osudio napad dronom na Rumuniju i najavio jačanje odbrane.

Rusija: Požar na hemijskom postrojenju u Volgogradskoj oblasti ugašen

Nakon pada ostataka bespilotnih letelica u Volgogradskoj oblasti u Rusiji izbio je požar na hemijskom postrojenju i objektima energetskog sektora, koji je potom ugašen, saopštio je danas guverner te oblasti Andrej Bočarov.

Bočarov je naveo da su tokom noći registrovani požari na hemijskom preduzeću u gradu Volžski, kao i na objektima naftno-energetskog kompleksa na jugu Volgograda, uz nekoliko manjih lokalnih požara, prenose RIA Novosti.

"U ovom trenutku svi požari su ugašeni", navodi se u izjavi guvernera objavljenoj na kanalu regionalne administracije na platformi Maks.

On je dodao da su hitne službe i lokalne vlasti dobile nalog da utvrde obim štete, pre svega na stambenim objektima, kao i da nastave sa uklanjanjem posledica incidenta.

Rusija: Napad ukrajinskih dronova na Jaroslavsku oblast, požar u skladištima goriva

Guverner ruske Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu, koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva.

„Danas je u regionu izvršen masovni napad ukrajinskih dronova. Većina dronova je oborena, ali su pogođena industrijska skladišta goriva. Službe za vanredne situacije gase požar. Nije bilo žrtava“, napisao je Jevrajev na društvenim mrežama, prenosi Interfaks.

Prema njegvim rečima aerodrom u Jaroslavlju je bio zatvoren za letove približno četiri sata zbog ukrajinskog napada.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ruske snage su tokom noći presrele i uništile 208 ukrajinskih dronova iznad 13 regiona, uključujući Jaroslavsku oblast. Bespilotne letelice su oborene i u Azovskom moru, navodi agencija.

Ukrajina: Ruski dron pogodio turski teretni brod kod Odese

Ruske snage izvele su tokom noći napad dronom na turski teretni brod "ANT" koji je plovio iz luke u Odeskoj oblasti ka Turskoj, pri čemu su povređena dva člana posade, saopštile su danas snage Ratne mornarice Oružanih snaga Ukrajine.

U saopštenju objavljenom na Fejsbuku navodi se da je brod, koji plovi pod zastavom Vanuatua, a u vlasništvu je turske kompanije, prevozio teret iz jedne od ukrajinskih luka na Crnom moru prema Turskoj. Prema tvrdanjama ukrajinske mornarice, ruski dron pogodio je deo broda, nakon čega je izbio požar.

Požar je, navodi se u objavi, brzo lokalizovan zahvaljujući koordinisanoj akciji pripadnika Pomorske službe traganja i spasavanja i Ratne mornarice Ukrajine.

Dva povređena člana posade evakuisana su čamcima ukrajinske mornarice i prebačena u medicinsku ustanovu. Ukrajinska vojska optužila je Rusiju da nastavlja da namerno ugrožava međunarodni pomorski saobraćaj napadima na civilnu infrastrukturu i trgovačke brodove.

Kalas: Dinamika se menja u korist Ukrajine

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da EU nikada neće biti neutralni posrednik u pregovorima. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u posetu Moskvi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, tokom zvanične posete Švedskoj, izjavio je da se ruski napadi zasad ne mogu zaustaviti diplomatijom, istakvši da je Ukrajini hitno potrebna američka pomoć u vezi sa protivvazdušnom odbranom.

Vlada Švedske istovremeno je odobrila prodaju 20 švedskih borbenih aviona "gripen" putem mehanizma EU za kreditnu podršku Ukrajini, izjavio je švedski premijer Ulf Kristerson, koji je dodao da će njegova zemlja donirati Kijevu još 16 takvih borbenih lovaca.

Sa druge strane, sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da bi ranije najavljeni snažni ruski napad na Kijev mogao da se desi u svakom trenutku, kao odmazda za napad ukrajinske vojske na univerzitetski objekat i studentski dom u kojem je stradalo više od 20, a ranjeno oko 40 ljudi.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, u međuvremenu, izjavila je da se povećava broj napada dronova na rusku teritoriju iz pravca Evrope i severnoevropskih država.

Za to vreme, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u posetu Moskvi.