"Šmit, kaput!" Predsednik Skupštine Srpske ismejao visokog predstavnika za BiH (VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je na veoma interesantan način poručio šta misli o visokom predstavniku za BiH Kristijanu Šmitui tome što je podneo ostavku.

On je na svom Fejsbuk profilu objavio isečak iz serije "Otpisani", uz opis:

- Ništa bolje i poučnije nećete čuti i videti o K. Šmitu. "Prle iz otpisanih" je davno znao - Šmit kaput! Istoriju ipak pišu antifašisti. "Šmit kaput, ales kaput".

Stevandić je juče izjavio da je ostavka visokog predstavnika Kristijana Šmita jedna od pobeda Republike Srpske u kojoj ne može da se uživa, jer se njegovim odlaskom ništa suštinski neće razrešiti, osim ukoliko neko ne "počisti" sve loše što je uradio.

- Ako se ne isprave te neke stvari pobeda neće biti potpuna.

On je jedino Hrvatima učinio neku uslugu, promenio je zakon na 24 sata da bi se formirao Savet ministara da bi Hrvati imali svoje predstavnike i ne bi bili diskriminisani, a muslimani, odnosno Bošnjacima, nije učinio ništa! - naveo je on za K1 televiziju komentarišući to što je Kristijan Šmit podneo ostavku na mesto visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.