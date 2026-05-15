"Nema potrebe za tim. Ovo je odraz starog unipolarnog sveta. Balkanske zemlje treba da odbiju nastavak ove procedure, zato što je uvredljiva. Zašto je zemlji potreban nadzor u ime UN? To nije održivo, nije u redu i nije dobro", rekao je Arlaki u izjavi za Srnu.

On je ukazao da to nije ni u saglasnosti sa međunarodnim pravom.

"Imamo čvrste zemlje. Zašto im je potreban supervizor? Zbog rata i sukoba koji se dogodio pre 30 godina? To je jednostavno neshvatljivo", smatra Arlaki koji je i jedan od pisaca Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

On je ocenio da su UN trenutno na najnižem nivou u svojoj istoriji.

"Niko više ne mari za UN i one su potpuno marginalizovane u svim međunarodnim krizama. Imamo tri međunarodne krize - Ukrajinu, Gazu i Iran. UN nisu pokazale bilo kakav važan stav, projekat, plan, ideju o ovim krizama, a trebalo je, jer je to glavni mandat UN. Ako UN nisu prisutne u krizama, čemu onda UN?", upitao je Arlaki.

Ako, kaže, bude izabran za generalnog sekretara, planira da izvrši velike izmene u organizaciji UN kako bi postale korisne za svetski sistem.

"Moj projekat je jednostavan - da Generalna skupština postane telo sa punim ovlašćenjima, da se ukine Savet bezbednosti i pravo veta i da se, umesto Saveta bezbednosti, uspostavi savet za mir, koji bi direktno birala Generalna skupština", naveo je Arlaki.

On kaže da bi novoformirani savet za mir bio veoma značajan u svim međunarodnim krizama, sa veoma snažnim mandatom od Generalne skupštine.

Kada je reč o samoproglašenom Kosovu, kojim se svojevremeno intenzivno bavio i okvalifikovao ga kao "mafijašku državu", Arlaki je rekao da ne poseduje dovoljno svežih informacija i da se tim pitanjem ne bavi već nekoliko godina.

"Uobičajeno je da se države kojima upravlja mafija ne menjaju preko noći, osim u slučaju da se nešto zaista važno dogodilo na Kosovu. Nedavna istorija Kosova je istorija kriminala i povezanosti sa politikom", jasan je Arlaki.

Arlaki, koji je sociolog, boravi u Srbiji povodom Međunarodne naučne konferencije "Međunarodno krivično pravo sa osvrtom na zaštitu životne sredine", koje se održava na Tari u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo.

