Krečenje plafona mnogima je jedan od najneprijatnijih kućnih poslova, najviše zbog kapanja boje i komplikovanog prekrivanja nameštaja, poda i zidova. Ipak, jedan jednostavan trik koji je postao viralan na društvenim mrežama mogao bi da olakša ceo posao i smanji nered tokom krečenja.

Dizajnerka enterijera Mikol Zanzuri pokazala je na Instagramu kako koristi običan providan kišobran kao zaštitu od kapanja boje dok kreči plafon. Njena ideja za kratko vreme postala je pravi hit i prikupila više od 103 miliona pregleda.

Kako funkcioniše trik sa kišobranom?

Zanzuri je providan kišobran pričvrstila na dršku valjka za krečenje, tako da kišobran služi kao zaštita koja hvata kapljice boje pre nego što završe na podu, kauču ili drugim površinama.

Kada se valjak podigne prema plafonu, kišobran se okreće naopako i skuplja višak boje koji bi inače kapao tokom rada. Pošto je providan, omogućava normalan pregled površine koja se kreči, što dodatno olakšava posao.

U videu je pokazala kako kreči plafon u dnevnoj sobi bez pomeranja nameštaja i velikog pripremanja prostora, a upravo je to oduševilo korisnike društvenih mreža.

Zašto je trik postao toliko popularan?

Mnogi korisnici komentarisali su da im ovako jednostavno rešenje nikada ne bi palo na pamet. Posebno im se dopalo to što trik štedi vreme i smanjuje potrebu za zaštitnim folijama i velikim čišćenjem nakon krečenja.

Zanzuri tvrdi da trik funkcioniše bolje od mnogih klasičnih metoda zaštite jer sprečava prskanje i kapanje boje po podovima i nameštaju. Naglasila je i da je važno koristiti lagan i providan kišobran kako dodatna težina ne bi opterećivala ruke tokom rada.

Među komentarima našla se čak i Grammy nagrađena muzičarka Doechii, koja je kratko napisala: „Žene u STEM-u.“

Dodatni trikovi za krečenje bez kapanja boje

Stručnjaci savetuju da se valjak nikada ne natopi previše bojom. Nakon umakanja višak boje treba skinuti prelaskom preko rebrastog dela kadice kako bi se boja ravnomernije nanosila bez curenja.

Kod plafona su posebno korisni različiti zaštitni dodaci koji hvataju kapljice boje, poput plastičnih ili kartonskih štitnika pričvršćenih na dršku valjka.

Takođe, preporučuje se sporije i ravnomerno pomeranje valjka, bez naglih pokreta koji povećavaju prskanje boje. Najbolje rezultate daje krečenje u manjim delovima uz blago preklapanje poteza kako bi se boja ravnomerno rasporedila.