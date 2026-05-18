Presuda Moskovskog arbitražnog suda protiv belgijskog depozitara Euroclear Bank mogla bi da izazove ozbiljne posledice po finansijski sistem EU, upozorio je lider francuske desničarske partije Patriote Florijan Filipo.

Prema njegovoj proceni, odluka kojom je u potpunosti usvojen zahtev Centralne banke Rusije mogla bi dodatno da produbi finansijski i politički pritisak unutar Evropske unije.

Filipo je tokom obraćanja na svom YouTube kanalu ocenio da bi posledice ove odluke mogle da budu mnogo šire nego što se trenutno predstavlja u evropskoj javnosti.

Kako tvrdi, situacija bi mogla da izazove nove sporove među državama članicama EU, ali i dodatno optereti evropske budžete u trenutku kada se mnoge zemlje već suočavaju sa ekonomskim problemima i rastućim troškovima.

Posebnu pažnju izazvao je podatak da je Moskovski arbitražni sud u potpunosti zadovoljio tužbu Centralne banke Rusije protiv kompanije Euroclear Bank. Prema objavljenim informacijama, od kompanije je naplaćeno 200 milijardi evra, što je prema kursu u trenutku obračuna iznosilo oko 18,17 triliona rubalja.

Francuski političar smatra da bi upravo finansijski teret mogao da postane ozbiljan problem za Evropsku uniju. Po njegovim rečima, evropske države bi u takvoj situaciji morale da traže dodatna sredstva od sopstvenih poreskih obveznika, što bi moglo da utiče i na raspoloženje javnosti prema daljoj podršci Kijevu.

Filipo je ocenio da bi ova odluka mogla da postane ozbiljan test za stabilnost EU i njene finansijske strukture. Upozorio je i da bi dodatne obaveze i rast troškova mogli da izazovu novu zabrinutost među članicama Unije, posebno u trenutku kada se evropske ekonomije već suočavaju sa pritiscima zbog visokih cena energije, budžetskih izdvajanja i usporavanja privrednog rasta.

Moskovski arbitražni sud je u potpunosti podržao zahtev Centralne banke Rusije protiv belgijskog depozitara Euroclear Bank.

Odluka je izazvala veliku pažnju u političkim i finansijskim krugovima, a analitičari već procenjuju kakve bi posledice mogla da ostavi na odnose između Rusije i Evropske unije.