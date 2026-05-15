Arbitražni sud u Moskvi usvojio je tužbu Centralne banke Rusije i naložio belgijskoj finansijskoj instituciji Euroclear Bank da isplati 200 milijardi evra na ime blokirane ruske imovine i izgubljene dobiti.

Postupak je vođen iza zatvorenih vrata, a jedan od učesnika suđenja potvrdio je za RIA Novosti da je sud u potpunosti usvojio zahtev ruske centralne banke.

Predstavnici Euroclear-a ocenili su tokom postupka da je depozitaru bilo uskraćeno pravo na pravično suđenje,

"Pravo na pravično suđenje je očigledno prekršeno. S obzirom na zatvorenu prirodu postupka, čemu smo se protivili, ne možemo otkriti nikakve dodatne informacije", rekli su novinarima advokati kompanije Euroclear, Maksim Kulkov i Sergej Saveljev, napominjući da evropski depozitar namerava da se žali na odluku suda.

Tužba je podneta u decembru prošle godine, a Centralna banka Rusije tvrdila je da zbog postupaka Euroclear-a nije mogla da raspolaže svojim novcem i hartijama od vrednosti koje su blokirane nakon početka rata u Ukrajini i uvođenja zapadnih sankcija Moskvi.

Iznos potraživanja obuhvata vrednost zamrznute imovine, kao i procenjenu izgubljenu dobit.

Ruska centralna banka izrazila zadovoljstvo presudom i najavila nastavak pravne borbe protiv, kako je navela, nezakonitih mera Evropske unije prema ruskoj državnoj imovini.

"Zadovoljni smo odlukom suda, kojom su radnje depozitara Euroclear, koje uzrokuju gubitke Banci Rusije, utvrđene kao nezakonite", rekao je portparol Centralne banke.

On je napomenuo da odluka još nije stupila na snagu i da tuženi ima pravo da je ospori podnošenjem žalbe.

"Prerano je raspravljati o tome kako će se sudska odluka sprovesti, jer još nije stupila na snagu. Istovremeno, nastavljamo da osporavamo nezakonite postupke Evropske unije protiv suverene imovine Banke Rusije", dodao je predstavnik ruske Centralne banke.

Nakon početka rata u Ukrajini, EU i zemlje Grupe 7 blokirale su oko polovine ruskih deviznih rezervi, od čega se više od 200 milijardi evra nalazi u Evropskoj uniji, uglavnom na računima Euroclear-a u Belgiji.

Kao odgovor na sankcije, Rusija je uvela ograničenja za sredstva investitora iz, kako ih Moskva naziva, "neprijateljskih država", koja se nalaze na specijalnim računima tipa „C“ i mogu se koristiti samo uz odobrenje posebne vladine komisije.