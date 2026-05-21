Sjedinjene Američke Države su odlučile da uklone sa spiska sankcionisanih osoba specijalnu izvestiteljku Ujedinjenih nacija za Palestinu Frančesku Albaneze, saopšteno je danas na veb-sajtu američkog ministarstva finansija.

Uklanjanje Frančeske Albaneze sa spiska sankcionisanih osoba usledilo je nedelju dana nakon što je američki federalni sudija privremeno blokirao sankcije, prenosi Rojters.

Sudija je zaključio da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa verovatno prekršila pravo Albaneze na slobodu govora nametanjem restriktivnih mera nakon što je specijalna izvestiteljka UN za Palestinu kritikovala rat koji Izrael vodi u Pojasu Gaze.

Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije Albaneze, uz obrazloženje da je njeno delovanje usmereno na "politički pritisak" i saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama protiv američkih i izraelskih zvaničnika.

