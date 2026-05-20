Američki politički analitičar Skot Riter izazvao je veliku pažnju izjavom u jednoj emisiji u kojoj je upozorio da bi trenutna kriza između SAD, Irana i Bliskog istoka mogla da izmakne kontroli na sličan način kao događaji koji su doveli do Prvog svetskog rata 1914. godine.

Riter je tokom gostovanja pomenuo Srbiju kao primer iz istorije koji pokazuje kako lokalni sukob može prerasti u globalnu katastrofu.

Govoreći o sadašnjim tenzijama između Vašingtona i Teherana, Riter je rekao da mnogi političari veruju da se situacija može kontrolisati, ali da upravo takvo razmišljanje podseća na leto 1914. godine.

„Niko tada nije verovao da će mali sukob sa Srbijom prerasti u svetski rat. Mislili su da je sve pod kontrolom, a onda je ceo svet eksplodirao“, rekao je Riter.

On se pritom pozvao na knjigu američke istoričarke Barbare Takman „Marš ludosti“, u kojoj se analizira kako su političke elite kroz pogrešne procene uvukle Evropu u katastrofu.

„Tramp nije racionalan akter“

Riter je posebno govorio o američkom predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj ulozi u sadašnjoj krizi.

Prema njegovim rečima, najveći problem je to što Tramp, kako tvrdi, „nije racionalan akter“ i što teško podnosi politička poniženja.

„Iran ga je već ponizio. Pitanje je može li da podnese još jedno poniženje“, rekao je Riter.

Ova izjava dolazi u trenutku kada rastu tenzije između SAD, Irana i Izraela, dok svet strahuje da bi svaki novi veliki incident mogao da izazove širu regionalnu ili čak globalnu eskalaciju.

Riter smatra da mnogi lideri danas ponavljaju greške iz prošlosti, verujući da se sukobi mogu ograničiti i kontrolisati, iako istorija pokazuje da stvari često izmaknu kontroli mnogo brže nego što političari očekuju.

Riter nije govorio o Srbiji u današnjem kontekstu, već kao istorijskom primeru kako je tadašnji lokalni sukob prerastao u globalnu katastrofu.

Atentat u Sarajevu bio je samo okidač, dok su iza svega već postojale ogromne tenzije između velikih sila Evrope.

Upravo zato Riter upozorava da i današnji lideri možda misle da kontrolišu situaciju — dok svet polako klizi ka mnogo većem sukobu.