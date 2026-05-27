Pripadnici Policijske uprave, Službe civilne zaštite, vatrogasno-spasilačke jedinice i ronilački timovi i dalje pretražuju korito i priobalni pojas Drine u blizini naselja Branjevo u potrazi za dečakom koji je juče nestao u ovoj reci, rečeno je danas Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Potraga za dečakom trajaće dok ne bude pronađen, odnosno dok ne padne noć.

Dečak je, prema izjavi svedoka, nestao u Drini tokom kupanja u blizini Branjeva.

Policiji je prijavljeno juče u 15.30 časova da je dečak nestao u Drini, gde se kupao sa grupom maloletnika.

