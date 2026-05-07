Nišlijka Ljiljana Spasić (26) tog kobnog 7. maja 1999. godine, u sedmom mesecu trudnoće krenula je ka niškoj pijaci. Ruku pod ruku sa svekrvom, vesele, pošle su da kupe prve trešnje. Ubrzo se začulo avionsko nadletanje, a onda je uledila kiša kasetnih bombi.

Ljiljana je ostala na mestu mrtva, kada ju je samo jedan geler pogodio i presekao vratnu aortu. Tog dana NATO je planirao da izvrši napad na niški aerodrom, ali je umesto toga, dva kontejnera kasetnih bombi, tj. 200 do 300 projektila izručio nekoliko kilometara dalje.

Promašivši vojni cilj, bombardovali su zapravo mesto pored zgrade Patologije niškog medicinskog centra, u čijoj blizini se nalazi glavna pijaca.

Ljiljana, u osmom mesecu trudnoće, je u tom trenutku bila na autobuskoj stanici pored Niške tvrđave, jer ju je svekrva povela na pijacu, da joj kupi prve trešnje.

- Nova porodica je moju ćerku čuvala kao malo vode na dlanu. Imala je sve preduslove za sreću - pametna, lepa, pri kraju studija emdicine, stizalo je i dete... A sve to joj je bezočno oteto u jednoj sekundi - rekla je u jednom od intervjua Ljiljanina majka Radmila, pitajući se gde je u trenucima kad su njena ćerka i unuče umirali na ulici.

Zajedno sa Ljiljanom i njenim detetom, tog dana stradalo je još 14 ljudi.

Zločinačka agresija NATO-a na Srbiju, odnosno tadašnju SR Jugoslaviju počela je pre 27 godina, 24. marta 1999. godine u 19.53 časova.