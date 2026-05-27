Starešina Sabornog hrama Svetog Petra i Pavla u Petrovaradinu, protojerej Blagoje Katić, ističe da u momentima kada čovek nije siguran da li je kršten, crkva nudi rešenje, vodeći računa o svakom pojedincu i njegovoj duhovnoj potrebi.

- Prvo što treba uraditi jeste proveriti crkvene knjige, gde se čuvaju podaci o svakom krštenju - rekao je otac Blagoje za "Religiju".

Kako dodaje, ukoliko iz bilo kog razloga ove knjige nisu dostupne ili su uništene, sledeći korak je kontaktirati moguće svedoke: rodbinu, prijatelje ili kumove, koji bi mogli da posvedoče o tom svetom činu.

Krštenje se ne ponavlja

Važno je znati da je Sveta tajna krštenja neponovljiva, pa ukoliko svedoka nema, sveštenik obavlja poseban čin, kako bi svaki vernik mogao da živi u miru, bez sumnji.

- Ako ne može da se dokaže da li je neko kršten, a ta osoba nije sigurna da li je primila Svetu tajnu, sveštenik obavlja poseban čin. Tada, prilikom čina krštenja, sveštenik izgovara formu: "Ako nisi kršten(a), krštava se sluga Božiji (ime) u ime Oca i Sina i Svetoga Duha". Crkva veoma vodi računa o svim životnim situacijama - objasnio je otac Blagoje.

Ova posebna molitva, jednostavna ali duboko značajna, pruža duhovni mir onima koji su u nedoumici.

Krštenje je sveti temelj svakog hrišćanina, čin kojim se prima blagodat Duha Svetoga i otvara put ka večnoj zajednici sa Bogom.