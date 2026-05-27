Ministar Mali se oglasio na Fejsbuku, a njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Kad Mrgud zaigra moravac.

Žao mi je što se Dušan Nikezić ne raduje kineskim robotima, jer odsustvo smisla za inovacije, napredak, osećaja za nove tehnologije i trendove ga nikako ne kandiduje za ozbiljnog pretendenta za deo srpske vlasti.

Više puta ponovljeno „neću da se radujem“ potvrđuje već iznetu teoriju da Nikezića jednostavno ne raduje napredak srpskog društva, dobrobit građana Srbije, držanje koraka sa tehnološkim svetskim razvojem, niti bilo kakva otvorenost za sve što donosi rast.

Radovao ga je jedino Đilasov konto na računu od 619 miliona evra nakon čega, kada se to potrošilo, postaje politički mrgud. Štrumpfovski, pravi. Dok je bio deo lopovske ekipe svakako je bilo više radosti u njemu.

Ali, ako je on namrgođen, to samo znači da je Srbiji odlično bez njih.

Jer, dok se smejao, Bor je umirao. Ovaj grad za koji je danas toliko zabrinut bio je gotovo pa ugašeni grad dok je on imao ulogu u vođenju finansija u zemlji.

Naime, 2012. godine prosečna zarada u Boru iznosila je 48.428 dinara, odnosno 428 evra dok je u prvom kvartalu ove godine prosek plata u ovom gradu 139.578 dinara, odnosno 1.188 evra.

U gradu u kome je Nikezić planirao da sadi kikiriki „Ziđin majning“ je investirao oko 2,2 milijarde evra i zapošljava više od 1.360 ljudi, dok je „Ziđin koper“ uložio dodatnih 2,7 milijardi evra i ima više od 5.800 zaposlenih.

„Neću robote, neću ništa“- čovek morao bi da zna i da su kineske kompanije investirale oko 7,8 milijardi evra u Srbiju kroz 37 kompanija koje zajedno zapošljavaju više od 38.275 radnika, što pokazuje pregled kineskih ulaganja u domaću privredu.

Tokom poslednje tri godine broj zaposlenih u kineskim firmama u Srbiji povećan je za 45 odsto, a kineski kapital prisutan je u gotovo svim ključnim industrijskim granama u Srbiji, od rudarstva i metalurgije, preko automobilske industrije i elektronike, do građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i proizvodnje građevinskih materijala.

Meni deluje da će „neću da se radujem robotima“ na kraju ipak zaigrati moravac sa njima…"

