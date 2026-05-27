Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini i uručenje Medalje prijateljstva od strane kineskog predsednika Si Đinpinga izazvali su veliku pažnju domaće i svetske javnosti, ali i novu buru na političkoj sceni Srbije.

Dok su kineski i domaći mediji danima izveštavali o sporazumima koje su Beograd i Peking potpisali tokom Vučićeve posete, kao i o dodatnom učvršćivanju odnosa dve države, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić pokušala je da umanji značaj priznanja koje je predsednik Srbije dobio od kineskog lidera.

Si Đinping je Vučiću uručio Medalju prijateljstva, jedno od najvećih priznanja koje Kina može da dodeli stranom državniku, čime je dodatno potvrđen značaj odnosa Srbije i Kine.

Međutim, Marinika Tepić se tim povodom oglasila na društvenoj mreži Iks ironičnim komentarom:

– Ala sija kineski orden – od borskog zlata! – napisala je Tepićeva.

Njena objava izazvala je lavinu reakcija korisnika društvenih mreža, a komentari su bili brutalni.

– Bilo bi baš lepo da je od zlata iz Bora. Da ste vi ostali na vlasti, Borani bi sadili kikiriki, a danas mnogo porodica živi sve bolje od rudarskih plata – napisao je jedan korisnik.

Drugi su joj poručili da se „drži farmi i Morovića“, uz ocene da joj „visoka diplomatija nije jača strana“.

– A tvoja politika sija od „otkrića“ iz Morovića. Drži se ti farmi, tu ti je domet, pusti visoku diplomatiju – glasio je jedan od komentara koji je privukao veliku pažnju.

Komentari na račun opozicije nastavili su da se nižu tokom čitavog dana.

– Dok ti ironišeš o ordenu, narod pamti kako ste Bor ostavili u ruševinama. Dok su tvoji saborci vladali, RTB Bor je bio pred gašenjem, a radnici na ulici. Tvoja politika bila je pljačka, a danas samo licemerje – napisao je još jedan korisnik društvene mreže Iks.

Vučićeva poseta Kini ocenjena je kao jedna od najvažnijih diplomatskih poseta Srbije poslednjih godina.

Tokom boravka u Pekingu potpisani su brojni sporazumi u oblasti infrastrukture, tehnologije, energetike i ekonomije, dok je uručenje Medalje prijateljstva predsedniku Srbije predstavljeno kao potvrda čeličnog prijateljstva dve države.