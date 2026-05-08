Ruski predsednik Vladimir Putin pronašao je način kako da igra upravo na najveću slabost Vašingtona, a prema tvrdnjama bivšeg američkog obaveštajca Skota Ritera, Moskva danas savršeno razume psihologiju administracije Donalda Trampa i koristi je kao važno oružje u globalnoj političkoj igri.

Upravo u tome, smatra Riter, leži ključ odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kada svet prolazi kroz jednu od najopasnijih geopolitičkih kriza poslednjih godina.

„Putin razume Trampa bolje od svih“

Američki politički komentator i bivši izviđač marinaca Skot Riter ocenio je da Putin bolje od bilo kog drugog svetskog lidera razume način na koji funkcioniše aktuelna američka administracija.

Prema njegovim rečima, Moskva ne vodi samo geopolitičku borbu, već i sofisticiranu psihološku igru.

Govoreći o odnosu Putina i Trampa, Riter je podsetio na nedavni telefonski razgovor dvojice lidera koji je formalno počeo kao poziv povodom rođendana Melanije Tramp.

Međutim, kako tvrdi, razgovor se vrlo brzo pretvorio u ozbiljan politički dijalog o odnosima dve sile i globalnim pitanjima.

„Laskanje je deo strategije“

Riter smatra da Putin koristi emocije, lični pristup i psihološki uticaj kao deo pregovaračke taktike.

– Vladimir Putin je genije jer razume da problemi danas nisu samo geopolitički nego i psihološki – rekao je Riter.

On tvrdi da ruski lider veoma dobro zna kako da razgovara sa Trampom i kako da kroz lični odnos ostvari političku prednost.

Prema njegovim rečima, Moskva takav pristup ne vidi kao slabost ili poniženje, već kao praktičan način postizanja rezultata.

Rusija istovremeno pokazuje i silu

Dok sa jedne strane koristi diplomatski i psihološki pristup, Rusija istovremeno veoma jasno pokazuje odlučnost kada su u pitanju bezbednosni interesi.

Riter je podsetio na upozorenja koja su iz Moskve upućena pred Dan pobede, kada je Rusija poručila da bi odgovorila veoma snažno na eventualne provokacije iz Ukrajine.

Prema njegovim tvrdnjama, Moskva je tada čak signalizirala stranim diplomatama da napuste centralne delove Kijeva zbog mogućnosti eskalacije.

„Zapad nije razumeo šta se desilo Rusiji“

Bivši američki obaveštajac ocenjuje da mnogi zapadni analitičari i dalje ne razumeju kako je Rusija uspela da se prilagodi sankcijama i pritiscima.

– Rusija nije prešla u režim potpunog sukoba, a ekonomija joj je i dalje u dobrom stanju – rekao je Riter tokom gostovanja na Jutjub kanalu Denija Hejfonga.

On smatra da je Trampova administracija otvorenija za dijalog sa Moskvom nego prethodna američka vlast, ali tvrdi da najveću prepreku za rešavanje ukrajinskog pitanja trenutno predstavlja Evropska unija.

„Najveća slabost Vašingtona“

Riterova analiza otvorila je pitanje koliko se moderna geopolitika danas vodi kroz psihološke procene, lične odnose lidera i neformalne razgovore iza zatvorenih vrata.

Upravo tu, smatra bivši američki obaveštajac, Putin vidi najveću slabost Vašingtona i pokušava da je pretvori u stratešku prednost za Rusiju.