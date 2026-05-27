Odluka Osnovnog suda da Andreja Vučića proglasi javnom ličnošću zato što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora SNS – a na Voždovcu, i da je zbog toga dužan da trpi laži, izmišljene konstrukcije i svakodnevno targetiranje od tablodnih i reketaških „Vijesti“ , predstavlja poslednji stadijum zastiđa crnogorskog sudstva.

Naravno, sud je utvrdio da Andrej Vučić nije slavio nikakvu „prvu milijardu“, niti je učestvovao u bilo kakvim kriminalnim aktivnostima, ali samo zbog toga što je prisustvovao sastanku Opštinskog odbora na Voždovcu dužan je da trpi više nego obični građani.

Da li to znači i da 500 hiljada registrovanih članova SNS – a takođe treba da trpe značajno više od „običnih“ građana. Ili bi tužba Andreja Vučića bila usvojena da je dio blokaderskog pokreta i da je protiv rođenog brata? Svako ko iole poznaje pravosudne prilike u Crnoj Gori zna da ovu presudu nije pisala sudija Jelena Anđelić, već predsjednica Osnovnog suda Željka Jovović, kuma i posestrima prvostepeno presuđene Vesne Medenice na deset godina zatvora, koja se nalazi u pritvoru.

Srpkinja iz Foče, Željka Jovović, gradila je svoju karijeru verno služeći Vesni Medenici i hobotnici DPS - a. Tako je i prvi put postala predsednica Osnovnog suda nakon što je Milana Kneževića zbog verbalnog incidenta osudila na četiri meseca kućnog pritvora, a troje poslanika DF – a na uslovne kazne od šest meseci zbog verbalnog incidenta u holu Skupštine.

A nakon hapšenja Vesne Medenice i objavljivanja njenih prepiski sa sudijama, tužiocima, političarima, biznismenima, posebno se ističu poruke Željke Jovović koja Medenici podnosi raport kako je osudila funkcionere DF – a, kako dogovaraju druge presude, uz takav nivo poniznosti i zloupotrebe službenog položaja, da je pravo čudo kako Jovović ne pravi društvo Vesni Medenici u zatvoru, umesto što piše presude sudiji Jeleni Anđelić, koja u golom strahu od koncerna „Vijesti“ je samo stavila potpis na ovu sramnu odluku.

A kad smo kod prava javnosti da zna istinu, pitamo odlazeće vlasnike „Vijesti“, da li će objaviti prepisku direktorice ovog Šolakovig koncerna sa jednim od suvlasnika „Bemaksa“ Aleksandrom Mijailovićem koji se nalazi u pritvoru zbog organizovanih kriminalnih aktivnosti? Naravno da neće, jer javnost u ovom slučaju nema pravo da zna o mutnim kombinacijama „Bemaksa“ i „Vijesti“.

A možda novinarka Jelena Jovanović pokaže interesovanje i za nedavne sastanke Željka Ivanovića i Mila Đukanovića, na kojima je ovaj prvi molio neformalnog gospodara Crne Gore da mu da novac kako bi mogao otkupiti većinski paket ovog koncerna. Naravno, to se nikad neće dogoditi, jer javnost nema pravo da zna šta je istina, ali ima pravo da zna šta su laži iznesene na račun Andreja Vučića, koje je i Srpkinja iz Foče, ipak morala konstatovati.