Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G.T. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je u videu-snimku emitovanom preko društvene mreže izjavio pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, saopšteno je danas iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ''ugrožavanje sigurnosti'', dodaje se u saopštenju.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, prenosi Tanjug.