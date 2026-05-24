Podgorička policija je, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu, pretresom vikendice u mestu Veruša, koju koristi operativno – interesantno lice A.Š. (55) iz Podgorice, pronašli i oduzeli dva komada oružja.

- Policijski službenici su, postupajući shodno operativnim informacijama da ovo lice u objektu može imati skriveno oružje u ilegalnom posedu, a na osnovu naredbe od nadležnog suda, izvršili pretres navedenog objekta u mestu Veruša, kojim su pronašli i oduzeli pušku nepoznate marke bez fabričkog broja i startni pištolj sa 12 komada municije - saopšteno je iz Uprave policije.

O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji događaja.

Policija potražuje A.Š. na nacionalnom nivou radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od sedam meseci izrečene zbog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave u sticaju sa dva krivična dela navođenje na overanje neistinitog sadržaja.

Takođe, službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje su, u mestu Trešnjevo, izvršili pretres kuće i drugih prostorija u vlasništvu B.S. Tokom pretresa pronađena su tri komada vatrenog oružja – dve puške i pištolj. Dva komada oružja su u legalnom posedu, dok je za treći pokrenut postupak prenosa prava svojine. Oružje je, radi provera, privremeno oduzeto.