Srpska napredna stranka oglasila se o predsednikovoj poseti Kini:

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao “put otvorenosti” i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima.

Predsednik Vučić je u autorskom tekstu za kineski list “South China Morning Post” naveo da Evropa treba da pristupa Kini sa više poverenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom.

“Dok se vraćam u Kinu, činim to sa trajnim osećanjem poštovanja prema zemlji koja je postala jedan od najneophodnijih partnera Srbije i jedna od ključnih sila našeg veka”, naveo je predsednik Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini.

Predsednik je ocenio da su rasprave o Kini u Evropi često opterećene sumnjama i strateškom zabrinutošću.

“Razumem da svaka velika politička zajednica mora da vodi računa o svojoj budućnosti, ali verujem da Evropa Kini treba da pristupa ne sa strahom i sumnjom, već sa samopouzdanjem i ozbiljnom, otvorenom spremnošću za saradnju”, istakao je predsednik Vučić u autorskom tekstu.

Prema njegovim rečima, Srbija je izabrala put otvorenosti, a iskustvo Beograda pokazuje da partnerstvo sa Kinom donosi konkretne koristi običnim ljudima, radnicima i porodicama.

“Srbija je, u mnogo čemu, postala lider u Evropi kada je reč o modelu partnerstva koje je istovremeno praktično i obostrano korisno. Mnogo pre nego što je povezivanje postalo svetska politička parola, razumeli smo značaj izgradnje mostova između Istoka i Zapada”, naveo je predsednik.