Kako ističe Zorana Mihajlović, Srbija je danas moderna, razvijena zemlja sa najbržom stopom rasta u Evropi, najnižom stopom inflacije, najnizim javnim dugom unodnosu na BDP. Srbija je zemlja koja se razvija i ova vlast može ima rezultate, koji su merljivi. Srbija zemlja kojoj je vraćeno dostojanstvo i ponos koje nije imala do 2012., godine. Upravo sve to je trn u oku, onih kojima ne odgovara snažna ekonomski i politički jaka Srbija.

- Zato godinama trpimo stalne udare na sve što se u zemlji radi i pravi, koji su kulminirali tragedijom u Ribnikaru, i Duboni kada je opozicija krenula da na smrti gradi svoje političke poene a onda nesrećom u Novom Sadu 2024. Blokade fakulteta, škola, pokušaj zastrašivanja i napadi na političke neistomisljenike, blokiranje ulica i normalnog života građana traju 18 meseci. Na smrti i crnini su nastali praktično blokaderi, ali organizovani i dobro plaćeni sa samo hednim ciljem da nasiljem dođu na vlast -saopštila je Mihailović za Alo! i dodala:

- Svako njihovo okupljanje je obeleženo vanadalizmom i huliganstvom, i svaka njihiva poruka je puna mržnje i agresije.

Kako ističe, zbog toga ih narod i neće, većinaka Srbija hoće da sačuva svoju državu, hoće nove puteve, pruge, veće plate i penzije, i sigurnost i mir koju ova vlast sa Aleksandrom Vučićem na čelu ovoj zemlji i daje.

Upravo zato na svakom njihovom skupu sve je manje onih koji ih podržavaju, napomenula je Mihajlović.

- Juče smo svedočili besu i nasilju blokadera, jednoj bezidejnosti, nekim opštim porukama a bez i jednog konkretnog predloga kako da se životnu Srbiji unapredi. Na okupljanju na Slaviji videli smo bes, frustracije, nepoznavanje osnovnih vrednosti, mržnju prema Crkvi, i prema svakome ko drugačije misli. Na drugoj strani, u Pionirskom parku videli smo i mlade i stare, nasmejane ali odlučne ljude koj su došli jer čuvaju svoju zemlju. Jasno je narodu da blokaderi predstavljaju produzenu ruku onih koji bi zemlju da podele, koji bi nezavisnu Vojvojvodi, takozvano Kosovo.. jasno je ljudima da od Srbije sa Đokicima, Bjelogrlicima, i ostalima ne bi ostalo nista. Oni bi zabranili odnose Srbije i sa Kinom i sa Rusijom nesvesni koji značaj ima upravo čelicno prijateljetvo Kine i Srbije - istakla je ona.

Kako kaže, na jednoj strani mi gledamo naseg Predsednika koji odlazi u Kinu dočekan kao najveci prijatelj od strane predsednika Si Đinpinga.

I ranije i sada mnogo ugovora od AI, robotike, infrastrutkure, privrede sve je to korak do novih radnih mesta i napretka zemlje - rekla je Mihajlović.

- Siguno je da su blokaderi želeli kao što to od početka žele da zaustave Srbju, projekte, da negiraju institucije, da pošlaju sliku u svet gde napadaju policiju..

Ali ova država je jaka i stabilna, institucije rade svoj posao. A mi svi treba da razumemo da živimo u geopoliticki veoma složenom svetu, i da naša prijateljatva sa svim liderima od Trampa, preko Makrona, Ursule, do Sija upravo zahvaljujuci Vučiću i opstaju - zaključila je Mihajlović.