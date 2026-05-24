Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javio se iz Kine video porukom.

Predsednik je uz video objavu napisao:

- Sutra je veliki dan, dan za Srbiju. Hvala građanima Srbije što su mi pružili priliku da njihove interese zastupam na, verovatno, najvažnijem mestu u svetu. Ono što obećavam našem narodu je da ću se boriti za njegove interese i da ću bukvalno dati sve od sebe da Srbiju obradujemo. Hvala svima na ogromnoj podršci svih ovih godina, a posebno hvala tihim junacima koji su branili i odbranili našu zemlju od 15.marta prošle godine do jučerašnjeg dana. Srbija pobeđuje!