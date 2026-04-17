(Autor: Tanja Kovačević)

Nikada nisu mladi ljudi, studenti, problem. Problem su oni koji ih oblikuju koji su iza njih, oni koji su stariji. Ovo što mi danas gledamo i što teško možemo da razumemo jesu metod i način koji koriste da pokažu da su politički artikulisani. Od toga da su medij, da nemaju ime i prezime pa do pokušaja da nasiljem nešto ostvare, poručila je Zorana Mihajlović gostujući u našoj emisiji „U ringu“.

Prema njenim rečima ogroman deo odgovornosti snose profesori:

- Profesore koji se nalaze iza studenta, profesore koji su ih stavili ispred sebe. Mi ne vidimo te profesore prve na braniku tih njihovih ideja, kakve god one bile. Mislim da čak nisu pogledali ni onu strašnu priču iz Kragujevca kada su nastavnici i učitelji stali ispred đaka. I njih, profesore, strašno krivim. Od Đokića, do Sinanija i ostalih.

Posledice toga smo poslednjih meseci svi mogli da vidimo.

- Dobijamo mlade ljude koji su spremni da uzmu metalnu štanglu i da udare policajca. Zašto? Odgovor ne može da bude: „neću Vučića za predsednika“. To nije odgovor. Oni su toliko indoktrinirani – objašnjava Mihajlovićeva.

„NEZDRAVA MANJINA“

Dodaje da ta „nezdravu manjina“ nije svesna ni sebe, ni situacije u kojoj se nalaze:

- Rade po diktatu, po onome što slušaju od svojih profesora. Zato je užasna odgovornost na profesorima i oni odgovornost moraju i da ponesu. Ta odgovornost je moralna, a da li je i krivična videćemo posle istrage, da li je ubistvo ili samoubistvo studentkinje na Filozofskom fakultetu. Odgovornost određenih ljudi, profesora, dekana i rektora, svakako postoji.

Mihajlovićeva kaže da smo posle te tragedije saznali da na fakultetima postoje prostorije koji su pod ključem.

- Mi danas shvatamo da postoje dekani određenih fakulteta, kao što je taj Sinani, koji su posebnim pismenim dozvolama dozvoljavali da određeni broj studenta blokadera bude tu po celu noć. Gde to ima? Nađite mi jedan fakultet od Oksforda, od Amerike pa do Kine, u kojem je to moguće. Ta činjenica da su omogućili ulazak i provođenje cele noći na fakultetu ili rektoratu, takođe jeste jedan od uzroka zbog čega je jedna mlada osoba izgubila život – ukazuje Mihajlovićeva.

Posledice svega što se na Univerzitetu dešavalo poslednjih meseci osetiće se godinama:

- Prvo, imaćemo 11.500 manje diplomiranih stručnjaka, to je već ozbiljan problem, ne za ovu godinu, nego za sve godine koje dolaze.

POLITIKA NISU KATRAN I PERJE

Ona je, gostujući „U ringu“ istakla da je je veliki broj studenata shvatio koliko gube i oni i njihove porodice prekidom studiranja. Manjina je ta koji želi anahrhiju, koja je ostavila haos u SKC. Ukoliko bi se pak dočepali vlasti, Srbija bi u tom slučaju ovako izgledala:

- Kada se kaže nemaju plan, imaju. Njihov plan je sklanjamo Vučića, nema razgovora sa Kinom, nema sa Rusijom, Vojvodina je nezavisna, o tome često govore, Kosovo je nezavisno, nema Raške oblasti, sada je to Sandžak. Prema svim političkim neistomišljenicima, kao i prema onim koji su neutralni, koji ne žele uopšte da su u politici ponašaju se kao prema neprijateljima

U prethodnih godinu i po dana 823 prostorije SNS-a su napadnute! Zašto? Zato što vi ne volite SNS ili ne glasite za SNS ili jednostavno to je vaš politički suparnik. Dakle, ljude koji misle drugačije mazaće katranom, stavljaće perije, tući ih, zatvarati... To je to što može da se očekuju ukoliko takvi ljudi dođu na vlast.

Mihajlovićeva je uverena da će na parlamentarnim izborima blokaderske liste dobiti određen broj glasova. Prema njenim rečima odlično bi bilo da svi izađu na izbore.

- Opozicione, blokaderske, ovakve i onakve liste treba da izađu. Pretpostavljam da će jedan određeni procenat oni dobiti da uđu u parlament. A to jeste mesto gde možemo i da se svađamo i da se bijemo argumentima, da se bore za zakone, da ih menjaju, predlažu... U tom slučaju moći će da govore o demokratskoj atmosferi, poručila je Mihajlovićeva gostujući u našoj emisiji „U ringu“.