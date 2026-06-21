Blokaderi koji su juče održali još jedan skup u Novom Sadu našli su se na meti kritika na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privuklo je obraćanje Smiljane Milinkov, saradnice Dinka Gruhonjića.

Ona je tokom govora sa bine poručila da je zadovoljna velikim brojem okupljenih građana, ali snimci sa lica mesta ne potvrđuju takvu sliku.

Blokaderka je sa bine na skupu u Novom Sadu poručila: "Jako vas puno ima večeras", a kamera je pokazala znatno manji broj prisutnih.

Video snimak sa skupa koji se pojavio i na društvenim mrežama koji je izazvao brojne reakcije korisnika upravo zbog njene izjave koja u datim okolnostima zvuči smešno.

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